Dopo We Are Who We Are i film Marvel? Ecco il sogno di Jordan Kristine Seamòn

Dopo la serie di Guadagnino We Are Who We Are, quale sarà il prossimo progetto della protagonista Jordan Kristine Seamón? Il sogno sono i cinecomic Marvel.

Dopo averla ammirata in We Are Who We Are, la nuova serie di Luca Guadagnino, e ora i fan non vedono l’ora di scoprire il prossimo progetto della protagonista Jordan Kristine Seamón, la cui carriera sembra ormai più che lanciata. Durante una recente intervista, l’attrice ha fatto chiaramente capire di avere un sogno per il futuro, che riguarda i cinecomic Marvel.

Da grande fan del fumetto, di Robert Downey Jr. e dei film Marvel in generale infatti, Seamón non poteva che guardare all’universo dei supereroi. Ecco cos’ha detto a Collider, quando le è stato chiesto dei suoi progetti futuri:

Sono davvero aperta a tutto al momento: amo recitare e vorrei sicuramente lavorare ad un film, visto che ho fatto solo televisione. Confesso che mi piacerebbe molto essere in un film Marvel, nel caso Kevin Feige stesse leggendo. Spero davvero di interpretare ruoli complessi come questo, e che possano mostrare le abilità di attrice che ho acquisito. Ruoli che abbiano dialoghi aperti, che siano espressivi, e che insegnino al mondo a guardare a nuove cose sotto una nuova luce. Sono una fan incallita dei fumetti ancora adesso. È tutta colpa di mio padre, è un grandissimo fan dei supereroi da quando è nata. Lo sono anch’io, ho amato i fumetti, mi sono innamorata dei libri e sono cresciuta con loro. Sarebbe davvero un sogno, perché adoro la storyline e la complicità che tutti i membri del cast dell’Universo Marvel sembrano avere. Mi piacerebbe farne parte. E vorrei davvero, davvero incontrare Robert Downey Jr.

Che ne pensate delle sue parole? Riuscirà l’attrice ad avverare il suo sogno? In quale ruolo la vedreste bene?