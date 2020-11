Dampyr: dal 4 novembre arriva in edicola Il Licantropo di Matera

Il 4 novembre sarà disponibile l’albo di Dampyr intitolato Il Licantropo di Matera, che avrà protagonisti i lupi mannari e la città della Basilicata.

Il fumetto arriva nelle edicole il 4 novembre e questo è il trailer di presentazione.

Questa è la sinossi del fumetto:

Sotto la luna piena, un grido lacerante scuote i vicoli di Matera. Chi si aggira nell’oscurità? Un serial killer? Un licantropo? Un vampiro? O forse un semplice freak uscito da una vecchia storia di fenomeni da baraccone? Mentre Harlan, Tesla e Kurjak scendono in campo per indagare, Stuart Morrison, in tournée italiana con la sua band, sogna il suo vecchio maestro scomparso Duncan e suo padre, il principe Ayldon degli Shee…