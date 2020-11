The Walking Dead festeggia 10 anni, ecco come l’hanno celebrata

Siamo The Walking Dead. Il primo episodio diretto da Frank Darabont del dramma sugli zombi ispirato al fumetto del creatore Robert Kirkman, è stato presentato per la prima volta dieci anni fa nella notte di Halloween 2010.

Quando il vice dello sceriffo Rick Grimes (Andrew Lincoln ) esce da un coma in un mondo invaso dai non morti carnivori, inizia una disperata ricerca della moglie Lori (Sarah Wayne Callies) e del figlio Carl (Chandler Riggs). Rick impara le nuove regole di sopravvivenza da Morgan Jones (Lennie James) e dal figlio Duane (Adrian Kali Turner) prima di andare ad Atlanta, dove un salvataggio dell’ultimo minuto da parte di Glenn (Steven Yeun) porta Rick alla sua famiglia.

Dieci anni dopo, celebra un decennio della serie con un secondo da tutti i 147 episodi di The Walking Dead – da “Days Gone Bye” al finale della stagione 10 “A Certain Doom” – nel video tributo ufficiale sopra.

Sono stato coinvolto per la prima volta in The Walking Dead nel 2005. Ho lavorato per Frank Darabont e mi ha parlato di questo fumetto che ha trovato in un negozio di fumetti, ha detto il produttore esecutivo Denise Huth durante la prima stagione di The Walking Dead. E mentre mi raccontava la storia, ricordo di aver detto: Questo è uno show televisivo. Aveva tutti gli elementi fantastici di un dramma serializzato.

I dirigenti televisivi che hanno lasciato The Walking Dead temevano che lo spettacolo, che richiedeva più luoghi all’aperto e e un gran numero di zombi coperti da effetti speciali, sarebbe stato troppo costoso. Altri potenziali acquirenti temevano che la serie non avrebbe avuto un pubblico.

Una prima stagione di sei episodi alla fine si è riunita con Lincoln che si è unito al gruppo di sopravvissuti di Atlanta, un cast che includeva Jon Bernthal, Norman Reedus, Iron Singleton e Michael Rooker. L’allora showrunner Darabont ha reclutato i clienti abituali Melissa McBride, Laurie Holden e Jeffrey DeMunn, che avrebbero interpretato i personaggi dei fumetti della serie del produttore veterano Gale Anne Hurd.

Nel 2022, The Walking Dead finirà dopo 177 episodi che coprono 11 stagioni e 12 anni. Ci sono altri 30 episodi rimasti in onda, inclusa la stagione 10 estesa di sei episodi – ora in produzione durante la pandemia COVID-19 – e una stagione finale ampliata di 24 episodi che copre due anni.