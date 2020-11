The Mandalorian 2: il nuovo personaggio ha già un passato in Star Wars

Il nuovo personaggio di The Mandalorian 2, Il Cobb Vanth di Timothy Olyphant, è apparso altrove nella mitologia. Questa storia contiene spoiler per la premiere della seconda stagione di The Mandalorian, per l’episodio The Marshal.

Il pubblico potrebbe finire l’episodio di questa settimana di The Mandalorian e volerne sapere di più del personaggio di Timothy Olyphant. Buone notizie: c’è già molto di più da scoprire, per coloro che cercano nel posto giusto.

L’episodio The Marshall non era la prima apparizione di Cobb Vanth di Olyphant; quello sarebbe il romanzo del 2015 Star Wars: Aftermath, il primo di una trilogia ambientata tra Il ritorno dello Jedi del 1983 e Star Wars: Il risveglio della forza del 2015, con ciascuno dei tre libri scritti da Chuck Wendig. Sebbene Vanth non fosse uno dei personaggi principali della serie Aftermath, appare comunque in tutti e tre i romanzi, attraversando una serie di eventi a cui ha alluso sullo schermo lo stesso Vanth.

Forse è il debutto di Vanth in Star Wars: Aftermath che potrebbe essere il più avvincente per il pubblico mandaloriano, poiché organizza eventi specifici nell’episodio The Marshall. In un intermezzo dagli eventi principali del romanzo, la scena si sposta su Tattooine, dove un uomo chiamato Adwin Charu si occupa di Jawas per l’equipaggiamento, solo per essere interrotto da Vanth.

Il fulcro dell’interazione tra Vanth e Charu è incentrato sui datori di lavoro di quest’ultimo, un sindacato criminale noto come Red Key Raiders. In uno scambio che stabilisce la trama di Vanth attraverso la trilogia – un conflitto tra Vanth e Red Key che si intensifica nell’occupazione di Freetown, il villaggio altrimenti noto come Mos Pelgo. Questo nome potrebbe essere familiare agli spettatori mandaloriani, dato che è la città citata come scenario dell’attacco collettivo minerario a cui Vanth sopravvisse.

Quasi incidentalmente rispetto a quella trama estesa, che riproduce sia Star Wars Aftermath: Life Debt che Star Wars Aftermath: Empire’s End, è un piccolo elemento del primo scambio, in cui Charu scopre qualcosa di notevole tra il bottino dei Jawas:

Dalla scatola tira fuori un casco. Pieno di scalfitture e butterato, come con una specie di acido. Ma comunque – ci batte le nocche. I Mandaloriani sapevano come creare armature, no? Guarda questo, dice, sollevandolo. Armatura da battaglia mandaloriana. Scatola intera. Set completo, a quanto pare. Ho passato l’inferno e sono tornato. Penso che il mio capo lo apprezzerà. Penso davvero che potrei portarlo a casa con me, dice Cobb.

È esattamente quello che sembra: Vanth scopre l’armatura che attira l’attenzione del Mandaloriano. La sua spiegazione spontanea di come è arrivato ad avere l’armatura ha perso alcuni dettagli, se prendiamo il resoconto di Aftermath come vero – non ha menzionato che ha sparato a qualcuno per rivendicarla, per prima cosa – ma supponiamo che Vanth sia un narratore inaffidabile e non dia più informazioni di quante ne voglia dare.

C’è, tuttavia, un’informazione implicita da Aftermath che imposta l’arco della seconda stagione di The Mandalorian: l’armatura che i Jawa possedevano apparteneva nientemeno che a Boba Fett, scoperto dopo che era, presumibilmente, emerso dalla bocca del sarlaac. Se il Mandaloriano ora ha l’armatura di Boba Fett in suo possesso, non c’è da stupirsi che il personaggio interpretato dall’attore di Attack of the Clones Temuera Morrison finirà all’inseguimento, indipendentemente dal fatto che stia effettivamente interpretando Boba Fett stesso o un altro clone del padre di Boba, Jango Fett .

Nuovi episodi The Mandalorian debuttano venerdì su Disney+.