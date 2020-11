Pinocchio: il remake live-action della Disney conferma due nuovi ruoli

Il remake live-action di Pinocchio della Disney vede Alan Cumming e Stephen Graham per due ruoli chiave. Ecco cosa sappiamo.

Lo sviluppo continua sul prossimo remake live-action di Pinocchio della Disney mentre la nuova versione del film del leggendario regista Robert Zemeckis continua la sua carica verso la produzione.

Il vincitore dell’Academy Award Tom Hanks rimane in trattative per assumere il ruolo di Geppetto nel film e un nuovo rapporto ha fatto luce su un potenziale casting per il progetto, rivelando anche alcuni altri elementi del film d’animazione che apparentemente saranno presenti.

Secondo un nuovo rapporto gli attori Stephen Graham (Boardwalk Empire, Rocketman) e Alan Cumming (X2: X-Men United, The Good Wife) sono potenzialmente pronti per due ruoli principali nel film.

Graham al ruolo del Cocchiere, descritto come una figura sinistra e oscura che è nota per aver attirato i ragazzini a Pleasure Island dove vengono trasformati in asini; mentre Cummings è collegato alla parte di Honest John, descritto come una volpe letterale e metaforica. Un furbo truffatore. Incoraggia Pinocchio a smettere di andare a scuola e lo vende al circo.

Secondo le descrizioni ufficiali dei personaggi, il Cocchiere sarà un ruolo dal vivo mentre Honest John (la volpe vista nel film d’animazione originale) sarà la voce fuori campo per un personaggio animato.

Il regista di Ritorno al futuro dirigerà da una sceneggiatura che ha scritto con Chris Weitz (Cenerentola, Rogue One: A Star Wars Story. Il duo scriverà l’ultima versione della sceneggiatura di Pinocchio da una precedente bozza scritta da Weitz con Simon Farnaby. Weitz produrrà anche insieme ad Andrew Miano.

Non è chiaro quando il film andrà ufficialmente davanti alle telecamere, ma la Disney non ha nemmeno confermato ufficialmente una data di uscita per il progetto (nonostante abbia molte date disponibili). Ci sono due versioni in uscita. Una versione animata in stop-motion della storia è prodotta per Netflix dal premio Oscar Guillermo del Toro (con David Bradley del franchise di Harry Potter nel ruolo di Geppetto ed Ewan McGregor nel ruolo del Grillo Parlante). Quella versione dovrebbe debuttare su Netflix nel 2021.

Il Pinocchio live-action della Disney, d’altra parte, si unisce a personaggi del calibro di Peter Pan e Wendy, La sirenetta, Biancaneve ei sette nani e innumerevoli altri nell’elenco dei remake live-action pianificati dei loro film d’animazione.