The Sandman: la serie audio in esclusiva su Audible dal 9 novembre

Arriva la serie audio di The Sandman, basata sul romanzo grafico DC scritta da Neil Gaiman, in esclusiva su Audible dal 9 novembre.

Acclamato dal Los Angeles Times Magazine come la più grande epopea della storia del fumetto, The Sandman, con il suo mondo oscuro e letterario che combina fantasy e horror, è diventato un fenomeno culturale globale.

Audible – società Amazon che produce e distribuisce audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – annuncia che The Sandman, basata sulla graphic novel scritta da Neil Gaiman e pubblicata da DC, dal 9 novembre sarà disponibile in formato audio anche in lingua italiana in esclusiva su Audible.it.

La serie audio ha tra le voci italiane protagoniste: Riccardo Rossi, Stefano Crescentini, Ilaria Stagni e Gino La Monica e un sound design d’eccezione per un’esperienza d’ascolto immersiva e avvolgente.

Nata dal genio e dall’immaginazione dell’acclamato autore Neil Gaiman, adattata e diretta da Dirk Maggs, questa esclusiva produzione Audible Original dà vita alla fantasia epica e metafisica di The Sandman esclusivamente attraverso il potere della voce e un sound design di altissima qualità e definizione, studiata per garantire un’esperienza immersiva nella storia.

La maestria delle 24 voci protagoniste dell’edizione italiana – prodotta da Audible Studios e diretta da Marco Mete – trasporterà gli ascoltatori in un universo parallelo, che inizia nel momento in cui un occultista tenta di catturare l’incarnazione fisica della Morte in un patto per la vita eterna ma intrappola erroneamente il fratello minore della Morte, Morpheus, il Re dei sogni. Dopo settant’anni di prigionia e una conseguente fuga, Morfeo intraprenderà una missione per ricostruire il suo regno.

Fanno parte del cast alcune tra le più celebri voci italiane. La voce del narratore, nell’originale interpretata dallo stesso Neil Gaiman, nella versione italiana sarà quella di Riccardo Rossi, già doppiatore di Ben Affleck, Johnny Depp e Matt Damon, mentre Morpheus avrà la voce di Stefano Crescentini (attore doppiatori di James McAvoy) . Ranie, uno dei personaggi femminili della serie, verrà interpretata da Ilaria Stagni (già voce di Jennifer Lopez, Scarlett Johansson, Winona Ryder e Natalie Portman). A completare il cast anche un attore tra le voci simbolo del doppiaggio italiano, Gino La Monica, che in questa occasione presterà la sua voce a Old Man dopo essere stato l’interprete di attori del calibro di Jeremy Irons, Richard Gere e Harrison Ford.

Questa la premessa di una serie di graphic novel più celebri e di maggior successo mai scritta, celebrata a livello mondiale per la sua vibrante miscela di mito moderno e dark fantasy, che intreccia perfettamente narrativa contemporanea, dramma storico e leggenda.

I 20 episodi della serie audio saranno disponibili a partire dal 9 novembre in esclusiva su Audible.it.