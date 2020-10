Sandman: le riprese sono iniziate, presto l’annuncio del cast

L’adattamento di Sandman da parte di Netflix è finalmente partito: le riprese sono iniziate e presto verrà annunciato il cast.

Neil Gaiman ha confermato su Twitter l’inizio delle riprese dell’adattamento di Sandman da parte di Netflix. Si tratta dell’opera più famosa dell’autore, che è attivamente coinvolto nel progetto, e che ha anche anticipato che presto verrà reso noto il cast della serie TV.

Oh, we started shooting on Thursday. Dr John Hathaway has brought a book from the museum in which he works, to Roderick Burgess. But you're right, it's going to be time to announce some casting soon. https://t.co/goXqhEZHgi

— Neil Gaiman (@neilhimself) October 18, 2020