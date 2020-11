The Mandalorian 2: confermata la presenza di Rosario Dawson come Ahsoka

Un post cancellato dalla Disney ha rivelato che Rosario Dawson sarà Ahsoka Tano in The Mandalorian 2, che ha appena esordito su Disney+.

Oggi, 30 ottobre, su Disney+ è stato distribuito The Mandalorian 2, si tratta della seconda stagione della serie TV che l’anno scorso ha conquistato tutti gli appassionati di Star Wars, e per dare ulteriormente piacere ai fan è arrivata anche la conferma di Rosario Dawson nei panni di Ahsoka.

La Dawson aveva già confermato di essere coinvolta nella serie, ma ora un post cancellato dalla Disney ha rivelato definitivamente il suo ruolo, quello proprio di Ahsoka Tano. Ecco l’immagine.

L’attrice aveva parlato qualche tempo fa del suo coinvolgimento:

Non ci sono ancora conferme, ma quando arriveranno sarò felice. Sono veramente elettrizzata all’idea, e se tutto questo dovesse accadere sarà soprattutto grazie ai fan.

La Dawson sarà quindi il volto di uno dei personaggi preferiti dei fan delle serie animata di Star Wars: The Clone Wars – in cui la conosciamo come padawan di Anakin Skywalker – e in Star Wars: Rebels.

Il personaggio apparirà quindi per la prima volta in versione live action, dopo l’apparizione vocale in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, infatti è una delle voci che invitano Rey a rialzarsi mentre combatte Palpatine.