Sweet Paprika: il fumetto di Mirka Andolfo uscirà nel 2021 per Star Comics

Star Comics pubblicherà nel 2021 il nuovo fumetto della popolare autrice italiana Mirka Andolfo, intitolato Sweet Paprika.

Si era parlato per la prima volta di Sweet Paprika lo scorso luglio, quando Arancia Studio e Grey Ladder Productions avevano annunciato lo sviluppo del primo progetto animato firmato da Mirka Andolfo, accompagnata in questo percorso da nomi del calibro di Gabriele Pennacchioli (Emmy Award 2019 per Love, Death, and Robots) e Tommaso Triolo (The Jackal).

Si torna a parlare di Sweet Paprika – titolo che deriva dall’omonimo personaggio nato dal talento dell’artista partenopea – nei giorni di Lucca Changes: è infatti stato annunciato, durante il keynote di Edizioni Star Comics, il fumetto legato al progetto, in uscita nel 2021. L’annuncio ha inoltre portata internazionale: oltre al mercato italiano, la diavoletta arriverà ai lettori statunitensi (grazie a Image Comics) e francesi (grazie a Éditions Glénat).

Ecco un’immagine tratta dal fumetto.

Commedia sexy (a ruoli invertiti) in stile Il diario di Bridget Jones e Sex & The City, con un tocco de Il Diavolo veste Prada, Sweet Paprika è una fiaba contemporanea divertente e accattivante, a metà tra il fumetto occidentale e il manga, ambientata in un universo popolato da angeli e diavoli.

La componente sensuale che ricorre costantemente nei lavori di Mirka Andolfo dà vita a scene sexy ed esilaranti, senza tralasciare i temi cari all’autrice, come la dura realtà che sono costrette a vivere le donne in carriera e la difficoltà a tenere insieme vita privata e lavoro.

Paprika, giovane di origini italiane che vive a New York, è una workaholic: il successo ha risucchiato la sua esistenza, facendole dimenticare l’importanza del tempo per sé e per i suoi cari. A portare scompiglio nella sua vita sarà Dill, un ragazzo ingenuo e avvenente dal fare “angelico” lontano dal suo mondo, che spingerà la giovane a rimettersi in discussione e la aiuterà a ritrovare la fiducia in se stessa e negli uomini. I loro caratteri e stili di vita totalmente opposti daranno vita a episodi divertenti e irresistibili, conditi da un pizzico di erotismo.

Ecco le prime parole di Mirka Andolfo:

Sono davvero emozionata. Ogni mio progetto personale è speciale per me, ovviamente, e non vedevo l’ora di poter parlare di Paprika, dopo mesi di lavoro in silenzio. È la prima volta che lascio trasparire così tanto l’influenza manga in una mia opera, e questo mi gasa moltissimo: il fatto poi di aver trovato totale fiducia e appoggio da parte di una casa editrice come Star Comics – per non parlare di Image e Glénat, ovviamente! – è la ciliegina sulla torta.

Mentre Claudia Bovini, direttrice di Edizioni Star Comics ha aggiunto:

Siamo da sempre fan di Mirka, professionalmente e umanamente. Dopo tante, splendide illustrazioni e copertina che ha firmato per noi, poter aggiungere in catalogo una sua opera – e che opera! – ci riempie di orgoglio. Paprika e Dill avranno tutto lo spazio e l’attenzione che meritano, e i fan rimarranno davvero a bocca aperta.

Candidandosi da subito come uno dei progetti più attesi del 2021, Sweet Paprika porterà ai lettori le avventure di Paprika e Dill, personaggi che i fan di Mirka Andolfo hanno avuto modo di conoscere già da tempo grazie agli sketch e le gag postati dall’autrice sui suoi canali social, con centinaia di migliaia di interazioni.