Lucca Changes: tutti gli appuntamenti della Sergio Bonelli Editore

Per il Lucca Changes la Sergio Bonelli Editore ha annunciato il programma degli eventi e delle proposte della casa editrice.

Al Lucca Changes, la particolare edizione del Lucca Comics & Games 2020, sarà presente anche la Sergio Bonelli Editore, storica casa produttrice di fumetti come Tex e Dylan Dog, che ha annunciato il programma dei suoi eventi.

La Sergio Bonelli Editore non partecipa direttamente ad alcuna fiera o manifestazione similare fino all’anno prossimo, ma questo non vuol dire che nel programma ufficiale della kermesse toscana non ci siano eventi che vedono protagonista la nostra Casa editrice.

Gli incontri che riguardano più da vicino la SBE sono però solamente cinque. Eccoli qui elencati.

► Venerdì 30 ottobre, ore 16:00 – “Dampyr Il Film” con Wade Briggs, Stuart Martin, Frida Gustavsson, Riccardo Chemello e Michele Masiero, verranno mostrare immagini in anteprima dal set e del suo backstage, mentre gli attori racconteranno per la prima volta la loro esperienza durante le giornate del set. ESCLUSIVA ASSOLUTA Link: https://www.luccachanges.com/it/events/1038/dampyr-il-film

► Sabato 31 ottobre, ore 17:00 – “Sergio Bonelli Editore: Uno sguardo al futuro – Le novità editoriali e multimediali” con Michele Masiero e numerosi ospiti. ESCLUSIVA ASSOLUTA Link: https://www.luccachanges.com/it/events/1039/keynote-sergio-bonelli-editore

► Sabato 31 ottobre, ore 19:00 – “Incontro su Gianluigi Bonelli e Sergio Bonelli” con Mauro Boselli, Gianni Bono, Graziano Frediani, Fabio Licari e Michele Masiero. Link: https://www.luccachanges.com/it/events/1041/incontro-gianluigi-bonelli-e-sergio-bonelli

► Domenica 1 novembre, ore 16:00 – “Dampyr tra Lucca e Matera” con Giorgio Giusfredi, Alessio Fortunato, Giuseppe Palumbo, Silvio Giordano e Gli Audaci. LINK: https://www.luccachanges.com/it/events/815/dampyr-tra-lucca-e-matera

► Domenica 1 novembre, ore 21:00 – “Nathan Never e ASI decollano di nuovo insieme: destinazione Luna!” con Francesco Rea (ASI), Bepi Vigna, Sergio Giardo, Luca Del Savio ed Emilio Cozzi. Interviene l’astronauta dell’ESA, colonnello Luca Parmitano. Link: https://www.luccachanges.com/it/events/85/nathan-never-e-asi-decollano-di-nuovo-insieme-destinazione-luna

Sarà possibile seguire gli incontri attraverso il canale YouTube di Lucca Comics, nel cui archivio saranno poi caricati dal giorno successivo la prima messa in onda.