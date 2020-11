LEGO Star Wars: il portachiavi di Han Solo nella carbonite ed il set The Child

Con l’arrivo della seconda stagione di The Mandalorian arriva la nuova promozione LEGO Star Wars che vi regala il portachiavi di Han Solo nella carbonite ed inizia la vendita del set di The Child.

Parte oggi in concomitanza con l’inizio della seconda stagione di The Mandalorian la vendita del set 75318 The Child su LEGO Shop al costo di 84,99 Eur.

Inoltre sempre da oggi e fino all’8 novembre (o fino ad esaurimento scorte) con un acquisto di almeno 100 Eur a tema Star Wars otterrete in omaggio il portachiavi raffigurante l’iconica scena tratta da Star Wars: L’Impero colpisce ancora in cui Han Solo viene congelato nella carbonite dal cacciatore di taglie Boba Fett.

Infine, superando i 35 Eur su qualsiasi tema, otterrete un ulteriore omaggio, la polibag di El Fuego a tema Hidden Side. Scansionando la minifigure con la app relativa potrete sbloccare un incredibile mondo digitale. La promozione di El Fuego terminerà domani 1° novembre.