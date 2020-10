Xiaomi svela la ricarica wireless ad 80W: 100% di carica in 19 minuti

Xiaomi ha svelato la sua nuova tecnologia di ricarica wireless ad 80W: in un nuovo video, il Mi 10 Pro scatta al 100% di autonomia in meno di 20 minuti. La vera battaglia per la ricarica wireless ultra-veloce è tutta cinese.

Continua l’avanzata dei produttori di smartphone nella direzione di tempi di ricarica sempre più ridotti, Xiaomi oggi ha svelato la nuova tecnologia di ricarica wireless ad 80W: lo smartphone si ricarica in meno di 20 minuti.

È lo standard di ricarica ad induzione più veloce e potente di sempre, rivela con orgoglio il produttore cinese.

Per il momento, in attesa di test condotti da terze parti, dobbiamo accontentarci dei numeri forniti da Xiaomi. Sono impressionanti: uno smartphone con batteria da 4.000mAh passa dal 0% al 50% di autonomia in appena 8 minuti, mentre in meno di 20 (19 per la precisione) viene ricaricato completamente.

Xiaomi ha già mostrato la sua nuova tecnologia di ricarica in funzione, in un video condiviso dall’azienda si vede un Mi 10 Pro modificato ricaricarsi completamente in tempi record.

Eh sì che, rimanendo sempre nei confini della ricarica wireless, il Mi 10 Pro attualmente in commercio vanta già i tempi di ricarica più rapidi grazie al suo standard a 50W.

Come spiega The Verge, attualmente la vera battaglia per la ricarica wireless ultra-rapida si sta svolgendo in Cina, dove le aziende sono in competizione per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. In occidente l’offerta in termini di wireless ad alte prestazioni è ancora limitata e, tanto per cambiare, per trovare il campione della categoria bisogna comunque guardare ad una cinese: il OnePlus 8 Pro vanta una tecnologia di ricarica a 30W. Giusto per capirci, il nuovo iPhone 12 (di cui abbiamo parlato qui) supporta si ferma ad una ricarica ad induzione a 15W.