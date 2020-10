WandaVision non arriverà a Novembre

I fan avevano sperato che WandaVision potesse arrivare a Novembre, ma stando all’ultimo tweet promozionale di Disney, non sembra essere il caso.

Niente WandaVision a Novembre. I fan ci avevano sperato dopo aver visto il trailer qualche settimana fa e dopo che la pagina prodotto è stata aggiornata con uno speranzoso “Coming Soon” sul sito di Disney+, ma dovranno aspettare ancora un po’, perlomeno stando all’ultimo tweet promozionale del colosso dell’intrattenimento.

Nel tweet sono infatti menzionati la seconda stagione di The Mandalorian, lo speciale natalizio di LEGO Star Wars, Black Beauty e altri prodotti in arrivo sul catalogo, ma appunto non viene fatto il nome di WandaVision.

La serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, che interpretano Scarlet Witch e Vision dunque, arriverà presumibilmente a Dicembre, dato che era stata annunciata entro la fine del 2020. Staremo a vedere.

Lo show è stato uno degli innumerevoli prodotti la cui produzione è stata interrotta dalla pandemia. Le riprese sono però ripartite di recente, e la produzione sta per essere completata, per cui Disney potrebbe decidere di annunciarne la data d’uscita ufficiale a breve.

Una volta fatto, resterà poi da decidere in che giorno e con che tempistica lanciarne gli episodi: come abbiamo detto c’è The Mandalorian 2 in dirittura d’arrivo, e troviamo improbabile che Disney decida di scatenare una concorrenza interna.

Voi che ne pensate?