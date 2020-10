The Batman: le nuove foto dal set rivelano la presenza di…Superman

Ecco le nuove foto dal set di The Batman che rivelano, tra le altre cose, la curiosa presenza di…Superman.

Le nuove riprese di The Batman si svolgeranno a Chicago, e l’idea di Matt Reeves è quella di proporre agli spettatori una città americana che non potrebbe mai veramente esistere, e per questo le nuove foto dal set sono piene di sorprese, ed hanno mostrato anche…Superman.

Le foto trapelate online hanno fatto vedere quella che dovrebbe essere una sorta di festa di Halloween in cui sono presenti persone in costume, e tra queste c’è qualcuno travestito da Superman. Ciò vuol dire che l’azzurrone esiste in questa costola del DC Universe.

Tra le foto presenti ce ne stanno alcune che mostrano la GothCorp, ovvero l’azienda nella quale lavora Mr. Freeze, e poi altre foto mostrano una data: quella del 2019. Sarebbe questo il periodo in cui dovrebbe essere ambientato The Batman, che è quindi una storia contemporanea.

Alcuni giorni fa sono state mostra nuove foto dal set di The Batman, con Zoe Kravitz, Robert Pattinson e John Turturro in azione nei panni di Catwoman, Bruce Wayne e Carmine Falcone.

Tra i protagonisti del film diretto da Matt Reeves ci sono anche Colin Farrell nei panni del Pinguino, Andy Serkis come maggiordomo di Bruce Wayne, ovvero Alfred. Ed un altro attore che farà parte del lungometraggio sarà Jeffrey Wright, che vestirà i panni del Commissario Gordon.

La data d’uscita di The Batman slitta ancora, ed il film si sposta dal 2021 al 2022. Il lungometraggio doveva inizialmente uscire il 25 giugno 2021, e successivamente è stato spostato all’1 ottobre 2021. Ora invece uscirà il 4 marzo 2022.