Serial Moments: i 20 anni che hanno cambiato la TV in libreria dal 6 novembre

Il 6 novembre arriverà nelle librerie Serial Moments, una pubblicazione che attraversa vent’anni di serie TV per proporre i migliori telefilm.

UTET è pronta a proporre una nuova pubblicazione che attirerà tutti gli appassionati di telefilm: il 6 novembre arriverà nelle librerie Serial Moments – I 20 anni che hanno cambiato la tv, un saggio scritta da Marco Villa e Diego Castelli.

Qui sotto potete vedere la copertina.

Il libro affronta 20 anni di serialità televisiva attraverso 40 serie tv, raccontate ognuna a partire da una scena memorabile. Dall’ultimo saluto all’appartamento di Friends all’apertura della botola di Lost, dalle frasi leggendarie di René Ferretti in Boris al “quel che fai tu lo faccio anche io” di Lila e Lenù ne L’amica geniale, dalla prima puntata di CSI fino all’ultimo episodio di Bojack Horseman, per un percorso attraverso le serie tv che hanno fatto la storia degli ultimi 20 anni.

Quali sono le migliori serie del 2020? E degli ultimi 20 anni? Come orientarsi in una

produzione sempre più ricca, che offre decine e decine di prodotti nuovi ogni anno?

Serial Moments serve proprio a questo: aiuta lo spettatore a scegliere.

Diego Castelli e Marco Villa propongono, in questo libro, quelle che sono state le opere più importanti degli ultimi venti anni: l’idea è stata quella di costruire un percorso storico-critico attraverso i prodotti che in qualche modo hanno innovato e rinnovato il linguaggio o lo stile narrativo. In questo modo si dispiega di fronte al lettore la storia della serialità televisiva da CSI fino BoJack Horseman.