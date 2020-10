I Simpson: primo teaser dell’episodio di Halloween, rimandato al 1 Novembre

I Simpson sono giunti al trentunesimo episodio speciale di Halloween, e nel primo teaser sembrano pescare ancora una volta dall’attualità.

Era il 25 Ottobre 1990 quando negli USA andava in onda il primo episodio speciale di Halloween de I Simpson. Sono passati trent’anni, lo show è giunto alla sua trentaduesima stagione, e sta per arrivare il trentunesimo “Treehouse of Horror”, che Fox ha pubblicizzato sui social con un primo teaser trailer, e anche in questa edizione gli autori hanno attinto a piene mani dalla contemporaneità.

Can 2020 get any scarier? 😱 Find out in a sweet new Treehouse of Horror this Sunday! pic.twitter.com/GeWpl9eZNa — TheSimpsons (@TheSimpsons) October 15, 2020

D’altronde viviamo in un’epoca particolarmente spaventosa e stiamo facendo i conti con una pandemia mortale. Potevano mancare dunque riferimenti alle mascherine? Ovviamente no, e infatti le vediamo in più sezioni del trailer.

Ci sono però riferimenti anche alle imminenti elezioni americane, con il popolo statunitense che tra due settimane è chiamato alla scelta tra la riconferma di Donald Trump o l’elezione di Joe Biden. Cosa si inventeranno i Simpson per renderla ancora più spaventosa?

Infine spazio anche alle parodie, con quella che sembra una “rivisitazione” in salsa horror di Toy Story, il celebre classico Pixar. Ce n’è un po’ per tutti insomma.

L’episodio di Halloween però quest’anno arriverà un po’ più tardi del previsto: Fox ha anche annunciato infatti lo spostamento al 1 Novembre, e dunque per la prima volta non sarà trasmesso a Ottobre. L’ennesima “stranezza” di questo 2020.