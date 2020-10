I Simpson: nella puntata di Halloween si parla di Donald Trump

Nella puntata a tema Halloween dei Simpson si parla di Donald Trump e del perché rieleggerlo sarebbe terrificante.

Non c’è niente di più spaventoso delle elezioni del 2020, il che le rende l’apertura perfetta per l’edizione di quest’anno della puntata a tema Halloween dei I Simpson.

Vi lasciamo un’anteprima esclusiva della 31a puntata, che sarà mandata in onda il giorno delle elezioni del 2020. Marge chiama Homer per ricordargli di votare, e lui arriva al seggio appena in tempo – dove sembra deciso in quasi tutte le posizioni (inclusa Amazon Alexa for Governor) ad eccezione della posizione della corsa presidenziale.

È allora che Lisa, sconcertata, non riesce a credere che, dopo tutto quello che è successo in questi quattro anni, suo padre sia ancora indeciso.

Un utile lista elenca quindi solo una piccola parte di alcune delle cose che Donald Trump ha fatto che lo rendono inadatto alla presidenza.

Ecco l’elenco della puntata:

Ha detto che si può sparare agli orsi in letargo

Mettere i bambini in gabbia

Ha chiamato stupratori i messicani

Ha imitato un reporter disabile

Non si può vedere con un completo da tennis

Non riesce a convincere la moglie a tenersi per mano

Ha chiamato paesi del terzo mondo buchi ****

Ha chiamato Tim Cook Tim Apple

Ha detto che gli ebrei che votano democratici sono sleali

Ha mostrato documenti top secret al ristorante Mar-A-Lago

Chiamato i suprematisti bianchi “brave persone”

Informazioni riservate trapelate all’ambasciatore russo

Ha chiesto al presidente dell’Ucraina di indagare sui Biden

Ha chiesto alla Cina di indagare su Biden

E’ entrato nel camerino al concorso di Miss Teen USA

Ha pressato il primo ministro australiano per aiutare Barr a indagare su Mueller

Ho parlato di afferrare *****

Ha mentito sulle dimensioni della sua inaugurazione

Ha rifiutato di rilasciare la dichiarazione dei redditi

Sviscerato l’E.P.A.

Confiscati e distrutti gli appunti dell’interprete dopo l’incontro con Putin

Tweettato foto del sito missilistico iraniano

Chiamato Baltimora un “disordine disgustoso, infestato da topi e roditori”

Descritto Meryl Streep come “sopravvalutata”

Informazioni trapelate alla stampa sull’attentato all’arena di Manchester del 2017

Non ha partecipato alla cena di nessun corrispondente della Casa Bianca

Ha detto che Megyn Kelly aveva sangue che le usciva dappertutto

Chiamata Carly Fiorina faccia di cavallo

Impeachment

Ha portato Ivanka al vertice del G7

Congresso corrotto

Nominato e non ha licenziato Betsy DeVos

Messo Jared a capo del Medio Oriente

Ha servito McDonald’s alla squadra di football di Clemson

Democrazia distrutta

Ha minacciato Marie Yovanovitch

Ha ritirato gli Stati Uniti dall’accordo sul clima

Taglie consentite sui soldati

Invaso Portland

Si è ritirato da W.H.O.

Ha detto frasi commutate

Ha detto di ingoiare candeggina come disinfettante

Ha distrutto un ufficio postale

Ho pagato $ 750 in tasse

Vuole il terzo mandato

Voleva essere sul Monte Rushmore …

E non abbiamo nemmeno detto quelle peggiori.

Nel frattempo, la puntata di Halloween, Treehouse of Horror XXXI include anche parodie della Pixar, Toy Story, Spider-Man: Into the Spider-Verse e Russian Doll di Netflix. Il 688 ° episodio dei Simpson, La casa sull’albero dell’orrore XXXI andrà in onda domenica 18 ottobre alle 20:00. ET su Fox.