A ottobre l’atmosfera di Halloween si fa sentire. Una serata film horror in questo periodo dell’anno è d’obbligo. Ecco perciò i 15 migliori film di Halloween da vedere su Netflix.

Ottobre è il periodo di Halloween, e tra le cose che sono immancabili durante questa occasione c’è la maratona di film a tema horror da guardare da soli, o in compagnia, ed è per questo che abbiamo selezionato i 15 migliori film di Halloween da guardare su Netflix.

Ce n’è un po’ per tutti i gusti, dagli horror classici, ai film per le famiglie, dall’animazione all’umorismo macabro. Insomma, con l’horror si può fare un po’ di tutto, e questo genere, che rappresenta una delle migliori metafore per descrivere l’uomo e la società, ha offerto e continua a proporre tantissimi modi di reinterpretarsi, ed è per questo che non morirà mai.

Ed in tutto ciò Halloween, nonostante sia una celebrazione puntualmente contestata, è una festa che continua a nutrire l’immaginario collettivo. Ma non indugiamo oltre, e proponiamo la lista di titoli selezionati con i 15 migliori film di Halloween su Netflix.

La Babysitter (2017)

Si tratta di una commedia horror con contorni grotteschi. Protagonista della storia è un ragazzino di nome Cole, che riesce a sfogare il suo essere introverso con la babysitter Bee, una delle poche persone con cui si trova a suo agio.

Una sera Bee, dopo aver badato a Cole, invita degli amici a casa, ed il ragazzino, spiando le azioni dei ragazzi scoprirà che un gioco della bottiglia si trasformerà in un rito sanguinario, perché Bee ed i suoi amici fanno parte di un culto satanista.

La figura della babysitter, che solitamente è vittima del serial killer di turno, questa volta si trasforma in una portatrice di morte e orrore. Il film ha generato anche un sequel da poco disponibile sulla piattaforma streaming.

Vampires vs the Bronx (2020)

Tre ragazzini del Bronx scoprono che un gruppo imprenditoriale appena trasferitosi nel quartiere, la Murnau Properties, è in realtà un covo di vampiri che vuole appropriarsi della zona. Dovranno essere loro a liberare il Bronx da questa terribile condanna.

Un po’ Stranger Things ed un po’ Spike Lee questo film di Osmany Rodriguez riesce a caratterizzarsi come una intrigante commedia horror, mischiando un po’ di elementi classici, e inserendoli all’interno di un contesto particolare come un popolarissimo quartiere multietnico.

Insomma, il film ideale per intrattenersi, avere qualche brivido, e riflettere sui tanti messaggi nascosti di un lungometraggio leggero, ma non troppo.

Anche se si tratta di un lungometraggio da poco uscito non poteva mancare nella lista dei 15 film di Halloween da guardare su Netflix.

Scappa – Get Out (2017)

Parliamo del film che ha portato alla ribalta Jordan Peele. Un horror che racconta quest’epoca fatta di una lotta per l’affermazione degli afroamericani che non si è del tutto compiuta.

Il protagonista del film è Chris Washington, un fotografo afroamericano che va a passare il week-end a casa della famiglia della fidanzata (bianca) Rose Armitage. I genitori della ragazza accolgono Chris in maniera calorosa, ma più passa il tempo e più il ragazzo si accorge che qualcosa non va, e dietro quell’apparente affetto si nascondono delle situazioni che lo porteranno a vivere un vero e proprio incubo.

La critica sociale e politica portata al suo estremo in questo piccolo gioiellino horror dei nostri tempi. Il film che ha lanciato Jordan Peele è uno dei migliori lungometraggi capaci di descrivere gli Stati Uniti di oggi.

A Quiet Place – Un Posto tranquillo (2018)

La purezza del cinema, quella fatta solo d’immagini che si susseguono. A Quiet Place – Un Posto tranquillo è tutto questo ed anche di più.

Dei predatori alieni dall’udito estremamente sviluppato hanno decimato la popolazione mondiale. La famiglia Abbott cerca di resistere a quest’apocalisse vivendo nel silenzio assoluto. Ma il silenzio non durerà a lungo, e la famiglia dovrà difendersi dall’attacco dei mostri.

John Krasinski ed Emily Blunt sono i protagonisti di un film diretto dallo stesso Krasinski, che mette in evidenza tutte le sue capacità di regista puro, capace di saper far parlare le immagini, raccontando poco o nulla di questo mondo apocalittico, che riesce a far riscoprire il valore di un qualcosa di così prezioso e difficile da ottenere in una società frenetica come la nostra: il silenzio.

The Conjuring – Il Caso Enfield (2016)

I coniugi Warren tornano per una storia realmente accaduta e che ha monopolizzato l’attenzione di tutta la Gran Bretagna. Nel quartiere londinese di Enfield la famiglia Hodgson vive in casa delle esperienze paranormali. In particolare è l’undicenne Janet a vivere esperienze di sonnambulismo e dialoga con il fantasma di un anziano che intima alla famiglia di lasciare la casa. I coniugi Warren dovranno risolvere quest’ennesimo caso paranormale.

Vera Farmiga e Patrick Wilson offrono un’altra grande interpretazione nei panni dei coniugi Warren, una coppia d’investigatori del paranormale realmente esistita e che ha dato il via ad una delle saghe cinematografiche horror più prolifiche degli ultimi vent’anni.

James Wan esprime il meglio della sua regia in un film che offre orrore e suggestione.

L’esorcista (1973)

Siamo di fronte ad un classico della cinematografia dell’orrore. L’esorcista è spesso inserito al primo posto tra i migliori film horror di tutti i tempi.

Al centro della storia ci sono le vicende dell’attrice Chris MacNeil, che si ritrova ad invocare aiuto dopo che la figlia Regan ha evocato un demone giocando con una tavola Ouija. La donna avrà bisogno del supporto di due preti, padre Karras e padre Merrin, per allontanare il demone dal corpo della sua bambina.

Uscito nel 1973 il film sconvolse gli spettatori di tutto il mondo. Affrontare una questione delicata come l’esistenza del diavolo ha suggestionato soprattutto i Paesi occidentali e cattolici.

Diretto da William Friedkin, e tratto dall’omonimo romanzo di William Peter Blatty, L’Esorcista è un capolavoro cinematografico e narrativo, che scava a fondo tra le paure e le credenze più remote della nostra società.

Un film del genere non poteva quindi mancare nella lista dei 15 migliori film di Halloween da guardare su Netflix.

Gremlins (1984)

Ecco un altro classico della cinematografia. Gremlins è diretto da Joe Dante, un regista italo-americano che si è nutrito di B-Movie e di film di genere italiani, ammirando su tutti il grande Mario Bava. Quest’insieme di passioni viene miscelato e sviscerato in Gremlins, un film che sa dosare bene commedia ed horror.

Protagonista del film è Billy, un giovane che riceve in regalo dal padre un mogwai, un curioso animaletto peloso di nome Gizmo. Una serie di eventi porteranno Gizmo a riprodurre in maniera asessuata dei suoi cloni molto più vivaci e aggressivi che getteranno il terrore nella cittadina di Kingston Fall.

Si tratta di un film perfetto sia per Natale (considerando che è ambientato in quel periodo) che per Halloween.

Gremlins avrà un sequel, Gremlins 2, che trasporterà tutto l’orrore dei mogwai riproducibili nella Grande Mela, a New York. Ma il primo lungometraggio ambientato nella provincia americana è il vero grande gioiellino cinematografico da non perdere.

Suspiria (1977)

Luca Guadagnino ha da poco proposto il remake di questo capolavoro assoluto della cinematografia. Suspiria di Dario Argento è un lungometraggio che riesce ad unire il meglio dell’ispirazione cinematografica passata (soprattutto quella del movimento espressionista) con le favole nere della tradizione nordica.

La storia mette al centro le vicende di Susy Benner, una giovane studentessa che per perfezionarsi come danzatrice classica decide di recarsi nella prestigiosa accademia di Friburgo. Ma in questa scuola, tra morti improvvise e vicende al limite dell’orrore, Susy scoprirà che si nasconde qualcosa di veramente terrificante e ancestrale.

Tra tagli di luce da fiaba dell’orrore, e tante scene che uniscono musica ed immagini per creare una dimensione di paura onirica, Dario Argento raggiunge il massimo della sua arte cinematografica realizzando uno dei migliori film horror di sempre.

The Neon Demon (2016)

Nicolas Winding Refn nel 2016 utilizza l’angelica attrice Elle Fanning per proporre un horror capace di mettere in discussione alcuni canoni della società contemporanea. Quasi come fosse una sorta di Biancaneve la protagonista della storia si trasferisce dalla Georgia a Los Angeles, entrando in un ambiente capace di minacciare la sua purezza, che viene avvertita come un ostacolo.

Jesse ha una bellezza pura che mette in discussione i canoni estetici di un ambiente artificioso. Le modelle più navigate Sarah e Gigi saranno una cattiva guida, e Jesse si sentirà sempre più come una minaccia in una città pronta a divorarla.

Refn tira fuori un lungometraggio visivamente perfetto, espressivo, capace di catapultare lo spettatore all’interno di una sorta di favola nera, con un epilogo clamoroso.

Pet Sematary (1989)

Non poteva mancare in questa lista un titolo dedicato a Stephen King. Il re dell’orrore ha decine e decine di trasposizioni dei suoi romanzi portate sullo schermo.

Pet Sematary è uno dei libri simbolo di Stephen King, una storia che parla di amore, un amore così forte da portare chi è in vita a desiderare il ritorno dei propri cari defunti, a tutti i costi.

La storia mette al centro Louis Creed, un medico e padre di famiglia che si trasferisce con moglie e figli nel Maine. Accanto alla casa in cui è andato ad abitare troverà un cimitero degli animali che nasconde un segreto importante, e che rappresenta una tentazione per tutti coloro che hanno perso una persona cara, e che vorrebbero farla tornare in vita.

Questa trasposizione del 1989 di Mary Lambert non è tra le più riuscite tratte dai libri di Stephen King, ma racconta una delle storie più significative del re dell’orrore. Inoltre il lungometraggio è impreziosito dalla presenza nella colonna sonora dei Ramones, con un pezzo dal titolo Pet Sematary.

Gosebumps 2 (2018)

Dopo il successo del primo film, nel 2018 esce Gosebumps 2, Piccoli Brividi – I Fantasmi di Halloween, diretto da Ari Sandel, tratto dai libri per ragazzi di R.L.Stine. Protagonisti del lungometraggio sono Sonny e il suo amico Sam, che trovandosi a svuotare la cantina dello stesso Stine, liberano il malvagio pupazzo Slappy.

Si tratta di un film per famiglie, una commedia pura con elementi fantastici presi dalle storie dello scrittore che negli anni Novanta ha creato un vero e proprio titolo cult. E poi la presenza di Jack Black è garanzia di spettacolo e d’intrattenimento.

Hotel Transylvania (2012)

Siamo di fronte ad un classico dell’animazione degli ultimi anni, Hotel Transylvania è un film che mixa elementi horror classici con situazioni comiche ed esilaranti. Dopo la morte della moglie, il Conte Dracula fa erigere un hotel in cui ospita tutti i mostri del mondo, tenendoli lontani dagli umani, crescendo la figlia Mavis in un luogo “incontaminato”. Ma Mavis è desiderosa di visitare il mondo degli umani, e gli argini posti dal Conte non basteranno per non farle scoprire questo mondo.

Una storia leggera e piena di gag con un messaggio sociale che riesce a entrare nella testa e nel cuore degli spettatori intrattenendo.

La famiglia Addams (1991)

Nel 1991 Orion Pictures decide di trasporre sul grande schermo le storie degli storici personaggi delle vignette anni Trenta di Charles Addams. Il cast formato da attori di livello come Christina Ricci e Christopher Lloyd racconta una storia piuttosto particolare: Fester Addams è scomparso da parecchi anni, e l’avvocato Tully escogita un piano per impossessarsi dei tesori presenti nel maniero della famiglia, utilizzando l’inquietante Gordon come finto Fester da presentare a Gomez Addams. Ma le cose prenderanno una piega ben diversa.

Barry Sonnenfeld riesce a portare sul grande schermo un adattamento veramente efficace, dando valore e facendo rivivere i character delle vignette di Charles Addams attraverso attori calati perfettamente nella parte.

Tra gag macabre e umorismo puro La Famiglia Addams del 1991 è un film da scoprire e riscoprire, soprattutto ad Halloween.

Quella Casa nel Bosco (2011)

Stiamo parlando di un film citazionista puro, che rielabora tutti i meccanismi tipici degli slasher movie per raccontare una storia che omaggia e spiega tutto ciò che sta dietro ad i classici dei film dell’orrore degli anni Settanta, Ottanta e Novanta.

Dana, Curt, Jules, Marty e Holden sono cinque studenti universitari partiti alla volta di una misteriosa casa nel bosco. La base della storia sembra quella classica di un film in stile Venerdì 13, ma a creare una variante sorprendente c’è la presenza di diverse telecamere nascoste nella casa, e di due tecnici che manipolano gli eventi dei ragazzi per un motivo del tutto misterioso, e, che quando sarà rivelato, si scoprirà essere qualcosa di sorprendente.

Oltre che di un film si tratta di una sorta di saggio cinematografico sugli slasher movie, la cui esistenza e nascita viene motivata in un finale clamoroso che continua a divertire ed ispirare gli amanti dell’horror.

Freddy vs Jason (2003)

Questo è il crossover horror per eccellenza. Nonostante non si tratti di un lungometraggio del tutto riuscito Freddy vs Jason unisce i due principali simboli della cinematografia horror anni Ottanta e Novanta per proporli insieme sullo schermo in uno scontro pieno di schizzi di sangue, e giovani vite sacrificate.

Freddy Krueger è all’inferno, ed è stato dimenticato dagli abitanti di Springwood. Per far rivivere il suo personaggio decide di utilizzare Jason come veicolo di morte ad Elm Street, così da risorgere per tornare ad ossessionare gli incubi degli adolescenti. Ma la convivenza tra i due mostri li porterà ad uno scontro decisivo.

Si tratta di un grande omaggio a due figure cardine dell’horror di tutti i tempi. Vedere combattere l’uno contro l’altro Freddy e Jason è un qualcosa d’imperdibile per tutti gli appassionati del genere.

Proporre una carrellata dei migliori 15 film di Halloween da guardare su Netflix è un’operazione intrigante, che, sicuramente, nel corso del tempo si arricchirà con nuovi titoli e proposte. Perché l’horror è un genere infinito e pieno di risorse, ed Halloween è l’occasione migliore per scoprirlo o riscoprirlo.