Honest Thief di Liam Neeson: 3,7 milioni di dollari al debutto negli Stati Uniti

Il turno di Liam Neeson come star d’azione più anziana è andato avanti durante tutto il fine settimana e il suo film Honest Thief ha incassato 3,7 milioni di dollari al suo debutto al botteghino statunitense.The Nightmare Before Christmas è stato l’ultimo titolo del catalogo a prosperare, mentre Tenet ha guadagnato $ 50 milioni in patria e $ 334 milioni in tutto il mondo.

Il film, che segna la prima uscita dal rianimato Open Road Films di Tom Ortenberg, ha raggiunto l’ennesimo tranquillo frame in termini di cinema in mezzo alla pandemia di coronavirus in corso.

A partire da venerdì scorso, i teatri di Seattle sono stati autorizzati ad aprire, mentre il governatore di New York Andrew Cuomo ha annunciato sabato che i cinema al di fuori di New York City possono aprire se si trovano in contee che soddisfano determinati criteri. Honest Thief ha guadagnato un totale di $ 4,2 milioni considerando i ricavi canadesi.

Gli spettatori, in particolare le coppie, sono tornati nei cinema per godersi Honest Thief in un ambiente teatrale e sono stati premiati con un film valutato all’88% dal punteggio del pubblico di Rotten Tomatoes, ha detto Ortenberg, che ha recentemente rilanciato Open Road con Raven Capital di Josh Green.

Il film è andato particolarmente bene a Miami, Chicago, San Diego e Atlanta. The War With Grandpa dei 101 Studios ha incassato $ 2,5 milioni nella sua seconda sessione per un totale di 10 giorni arrivando a $ 7,3 milioni. Tenet di Christopher Nolan, della Warner Bros, ha incassato 1,6 milioni di dollari a livello nazionale per un totale nordamericano di 50,6 milioni di dollari e un conteggio mondiale di 333,9 milioni di dollari. Il film ha visto un enorme slancio dalle riaperture di Seattle; cinque dei primi 10 teatri di incasso erano nell’area di Seattle.

Il preferito perenne The Nightmare Before Christmas è diventato l’ultimo in catalogo a sfruttare un tendone relativamente vuoto, incassando 1,3 milioni di dollari per Disney. Il collega Hocus Pocus ha guadagnato $ 756.000 nel suo secondo fine settimana. La Paramount ha debuttato Love and Monsters in VOD premium e in 387 sale, dove ha incassato $ 255.000.