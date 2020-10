Harry Potter: Tom Felton sta organizzando una reunion

A Novembre saranno passati 19 anni dall’uscita del primo film di Harry Potter, e Tom Felton vuole organizzare una reunion per celebrare l’occasione.

E chi se lo aspettava che Draco Malfoy avesse un cuore così tenero? L’attore Tom Felton, che nella celebre saga interpretava proprio il viscido personaggio, è rimasto molto legato al cast di Harry Potter, e visto che si avvicina il diciannovesimo anniversario dell’uscita del primo film, sta organizzando una reunion per festeggiare degnamente questo traguardo.

Sono passati quasi dieci anni dalla conclusione della saga, e diversi membri del cast hanno continuato una brillante carriera, come Daniel Radcliffe ed Emma Watson, altri purtroppo sono scomparsi, come l’indimenticato Alan Rickman e Richard Harris. Il franchise, anche per via proprio dei tanti talentuosi attori che vi hanno recitato, è rimasto amatissimo dai fan, ai quali sicuramente farà piacere rivederli tutti insieme, se Felton riuscisse nel suo intento.

L’attore ha rivelato di essere in contatto con molti dei membri del cast, e di aver giocato di recente a golf con James ed Oliver Phelps, i gemelli Weasley.

Ho visto i gemelli Weasley l’altro giorno, abbiamo giocato a golf. Parlo spesso con molti degli altri ragazzi su WhatsApp e sono rimasto in contatto con loro. È bello, e visto che il 14 Novembre sarà il 19esimo anniversario, sto organizzando una sorta di festeggiamento digitale. Cercherò di radunare tutti i vecchi amici di nuovo insieme per celebrare l’avvenimento.

Che dire, speriamo che l’attore riesca a convincerli tutti, e vedremo se il mese prossimo riusciremo ad assistere a un’altra epica riunione su Zoom, come siamo stati abituati quest’estate.