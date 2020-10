Halloween: su Disney+ la collezione di film e speciali intitolata Happy Hallowstream

Su Disney+ ad Halloween c’è una ricca libreria di film e speciali da scegliere per godersi la festa più terrificante dell’anno.

Questo ottobre, in occasione di Halloween, Disney+ invita i fan e le famiglie a celebrare il suo primo Disney+ Hallowstream quando e dove vogliono con una raccolta di alcuni dei più famosi film, speciali ed episodi di Halloween di tutti i tempi.

Con i più amati e tradizionali film di Halloween come Hocus Pocus, The Nightmare Before Christmas e Halloweentown – Streghe si nasce, i migliori episodi di Disney Channel e Disney Junior a tema Halloween e 30 episodi dell’iconica serie La paura fa novanta de I Simpson, Disney+ è un’ottima destinazione in streaming per vivere in famiglia momenti da brivido e divertimento per tutte le età.

Gli abbonati a Disney+ potranno guardare in streaming la nuova raccolta di film, cortometraggi, speciali ed episodi a tema Halloween. La collezione completa comprende:

Film di Halloween:

Non guardare sotto il letto

Frankenweenie (2012)

Girl vs. Monster

Halloweentown – Streghe si nasce

Halloweentown High – Libri e Magia

Halloweentown II: La vendetta di Kalabar

La Casa dei fantasmi

Hocus Pocus

Invito a Cena con vampiro

Il fantasma del megaplex

Ritorno ad Halloweetown

Le Avventure di Ichabod e Mr. Toad

I Fantasmi di Buxley Hall

The Nightmare Before Christmas

Attenzione fantasmi in transito

Twitches – Gemelle Streghelle

Twitches – Gemelle Streghelle 2

Zombies

Zombies 2 (disponibile dal 30 ottobre)

Corti e Speciali:

Frankenweenie (cortometraggio)

Gli Scacciafantasmi

Carl Atterzi e la Luce Fantasma

La Notte di Halloween

Toy Story of Terror

La Leggenda di Mor’du

Gli episodi di Halloween targati Disney Channel (Episodic Set):

I Greens In Citta’ S1 E15: Luna Di Sangue

Girl Meets World S1 E11: Riley E Il Mondo… Del Terrore

Buona Fortuna Charlie! S2 E25: Dolcetto O Scherzetto?

Hannah Montana S1 E17: La Perfida Luann

Jessie S2 E1: La Notte Di Halloween

K.C. Undercover S1 E24: La Sera Di Halloween

Kim Possible S1 E14: 31 Ottobre

Liv E Maddie S3 E5: Dolcetto O Scherzetto

Lizzie Mcguire S1 E24: Dolcetto O Scherzetto?

Phineas E Ferb S4 E18: La Terrificante Trilogia Del Terrore (Prima E Seconda Parte)

A Casa Di Raven S2 E16: Scherzi Di Halloween

Sonny Tra Le Stelle S2 E18: Lo Special Di Halloween A So Random

Raven S2 E2: Mucche Per Una Notte

La Famiglia Proud 2 E2: Un’eroina Per Halloween

Zack E Cody Al Grand Hotel S1 E19: Il Fantasma Della 613

I Maghi Di Waverly S3 E2: Halloween

Gli episodi di Halloween targati Disney Junior:

Dott.ssa Peluche S1 E23: Buon Halloween! / La cura del Sole

Dott.ssa Peluche S3 E11: Hallie Halloween / Liberiamo Gustavo

Dott.ssa Peluche S2 E25: Specchio specchio del mio pinguino / Giochiamo a nascondino

Riccioli d’oro e orsetto S2 E23: Qual è il gatto stregato? / Problemi di Halloween

Henry Mostriciattoli S1 E20: La mischia di mostroween / I mostri scout

Henry Mostriciattoli S2 E15: La luna di mostroween

Imagination Movers S2 E6: Un problema mostruoso

Imagination Movers S3 E9: Halloween infestato

Jake e i pirati dell’isola che non c’è S4 E2: Fuga dall’isola dei fantasmi / L’isola del dottor Ingranaggio

Jake e i pirati dell’isola che non c’è S1 E22: La notte della zucca dorata / Dolcetto o tesoretto

Jake e i pirati dell’isola che non c’è S4 E6: Un trio di fantasmi burloni / Lo scompiglio magico

Jake e i pirati dell’isola che non c’è S3 E19: La storia del fantasma pirata / La regina Izzy-Bella

Jake e i pirati dell’isola che non c’è S2 E15: Dolcetto, scherzetto e tesoro! / La stagione della strega del mare

Topolino e gli amici del rally S1 E20: Il bolide fantasma / Il galà spettrale di Pietro

La casa di Topolino S5 E7: Topolino e il musical mostruoso Prima parte

La casa di Topolino S5 E8: Topolino e il musical mostruoso Seconda parte

La casa di Topolino S1 E17: Lo scherzetto di Topolino

Muppet Babies S1 E15: Felice Hallowocka / La storia batti-denti dei pancake spettrali

Puppy Dog Pals S1 E17: In missione al campo di zucche / Il Fantasma Ululante di Halloween

Sofia la principessa S3 E22: Il giorno del calderone

Sofia la principessa S2 E13: Il galà fantasma

Sofia la principessa S1 E19: La principessa farfalla

The Lion Guard S1 E21: Chi ha paura dello Zimwi?

Vampirina S1 E24: Hauntleyween / Frankenfiore