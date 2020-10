Die Hard: online lo spot TV con Bruce Willis protagonista

Bruce Willis è protagonista di uno spot TV dedicato a Die Hard, e torna a vestire i panni di John McClane.

Dopo il ritorno dei protagonisti di E.T. per uno spot televisivo, e di Macaulay Culkin come Kevin in una pubblicità su Mamma, ho perso l’Aereo, ora è stato Bruce Willis a riprendere i panni del personaggio protagonista di Die Hard per uno spot TV.

Qui sotto trovate il filmato.

Nello spot possiamo vedere Bruce Willis nei panni di John McClane impegnato ad acquistare una batteria DieHard per la sua auto. Nel filmato non manca Clarence Gilyard Jr. nei panni di Theo, e Argyle interpretato da De’voreaux White.

Die Hard è una saga cult degli anni Ottanta e Novanta che ha portato definitivamente alla ribalta un attore come Bruce Willis (diventato un action hero a tutti gli effetti). I film che la compongono sono cinque, distribuiti tra il 1988 ed il 2013.

La saga è stata creata da Roderick Thorp e distribuita dalla 20th Century Fox. Le vicende del poliziotto John McClane sono diventate un simbolo per il genere action poliziesco. Un sesto capitolo di Die Hard si sarebbe dovuto sviluppare alcuni anni fa, ma non è mai entrato in produzione.