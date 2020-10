DBC163: Forgotten Waters vs Dead of Winter, Wild Space, Patreon of the Week

Cultisti! Dopo la sbornia di avventure dello scorso episodio, abbiamo ritenuto doveroso inserire ancora più avventura perché lo sanno tutti che la sbornia si combatte con la virile grappa, e non con vezzosi bicchierini di blanda acqua minerale non gasata. La grappa di questa settimana è rappresentata da un dibattito tra Forgotten Waters e Dead of Winter. Proprio così. Due scatole di cartone che si parlano con el voci del DBC. Poi Wild Space. Poi Emanuele Maccario Patreon extraordinaire.



Questa settimana al Dunwich Buyers Club:

Tappeto rosso srotolato, luci della ribalta, abiti sgargianti e trattamento da divo per il nostro Patreon of the Week Emanuele Maccario , esponente della colonna Genovese del DBC, che apre un dibattito davvero interessante sul confine sempre più instabile tra videogame e giochi da tavolo. E non per la presenza di app, non siamo più nel 2018. State con noi e join the dibattito!

, esponente della colonna Genovese del DBC, che apre un dibattito davvero interessante sul confine sempre più instabile tra videogame e giochi da tavolo. E non per la presenza di app, non siamo più nel 2018. State con noi e join the dibattito! DING DING! Alla vostra destra, il dottor Bolivia impersona un pirata con occhio di vetro, gamba di legno, anca di alluminio, denti d’oro e placca di titano in testa. Alla vostra sinistra Ale con un metal detector. Chi vincerà!? A parte gli scherzi, Forgotten Waters e Dead of Winter sono due classici del genere avventura con traditore. Chi la spunterà in questo deciso dibattito all’ultimo componente, all’ultimo confronto sul gameplay, all’ultimo table flip? State davvero ancora qui a leggere invece di ascoltare il DBC?

e sono due classici del genere avventura con traditore. Chi la spunterà in questo deciso dibattito all’ultimo componente, all’ultimo confronto sul gameplay, all’ultimo table flip? State davvero ancora qui a leggere invece di ascoltare il DBC? Chiusura per il DucaConte, che ci racconta l’ultimo uscito della fortunata e simpatica miniserie di minigiochi by Playagame, in questo caso si parla di Wild Space. Orsi bianchi nello spazio? Abbiamo visto cose anche più strane, qui in redazione. Tipo quella volta che Ale ha bevuto troppo caffè e si è trasformato in Mr. Rubbenstein. Ma non ci soffermeremo su codeste facezie. Vai MaC con questo ottimo piazzamento…carte…risorse. Non lo so, non ci ho giocato. Ma il Duca sì, e parecchio, per cui ascoltate lui.

Buon ascolto e come sempre… ci vediamo dall’altra parte!