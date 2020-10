Rhonda Fleming ci lascia all’età di 97 anni

Rhonda Fleming, la star televisiva e cinematografica dell’epoca d’oro di Hollywood ci lascia all’età di 97 anni.

Rhonda Fleming, la cui lunga carriera ha abbracciato l’età d’oro del cinema e i primi giorni della televisione, è morta mercoledì a Santa Monica, in California, all’età di 97 anni. Non è stata data alcuna causa, ma la sua morte è stata confermata dalla sua segretaria.

Fleming era conosciuta come la Regina del Technicolor per i suoi meravigliosi capelli rossi e gli occhi verdi, che hanno illuminato le apparizioni in film come Out of the Past e Spellbound. Nel complesso, è apparsa in più di 40 film, lavorando con i registi Alfred Hitchcock, Jacques Tourneur e Robert Siodmak, tra gli altri grandi del cinema.

I suoi film più noti includevano il fantasy musicale del 1948 A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court con Bing Crosby, il Western Gunfight del 1957 all’O.K. Corral e il noir Slightly Scarlet, al fianco di John Payne.

Fleming è stata la co-protagonista di alcuni dei più grandi nomi di Hollywood, inclusi quattro film con Ronald Reagan prima che entrasse in politica. Ha lavorato con Glenn Ford, Kirk Douglas, Burt Lancaster, Bob Hope e Rock Hudson, tra gli altri.

Nata come Marilyn Louis a Hollywood, ha frequentato la Beverly Hills High, dove, secondo la leggenda, è stata scoperta dall’agente Henry Wilson mentre andava a scuola. Il suo nome è stato rapidamente cambiato da Wilson nel più affascinante Rhonda Fleming, e ha firmato un contratto con David O. Selznick.

Fleming è apparsa a Broadway in The Women di Clare Boothe Luce e ha recitato nei panni di Madame Dubonnet in The Boyfriend. Ha anche fatto musica nei nightclub di Las Vegas ed è apparsa all’Hollywood Bowl in un concerto di una donna con composizioni di Cole Porter e Irving Berlin.

In televisione, Fleming ha recitato in Wagon Train, Police Woman, The Love Boat, era in uno speciale di McMillan & Wife.

Lei e il suo defunto marito, Ted Mann dei Mann’s Theatres, hanno fondato la Rhonda Fleming Mann Clinic for Comprehensive Care for Women with Cancer presso la UCLA in memoria di sua sorella Beverly. Ha anche fondato il Rhonda Fleming Mann Resource Center presso l’UCLA.

Ha anche sostenuto il Providence Saint John’s Health Center a Santa Monica, in California, dove ha fondato il Rhonda Fleming Carlson Inspiration Garden nel 2014.

Fleming è stata anche ambasciatrice di Childhelp, dedito alla cura e al trattamento delle vittime di abusi sui minori, e P.A.T.H. (People Assisting the Homeless), dove ha fondato due Rhonda Fleming Family Center.