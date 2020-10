Morbius: rivelata la colonna sonora del compositore Jon Ekstrand

Il compositore Jon Ekstrand di Morbius ha rivelato i primi dettagli sulla colonna sonora del film.

La post-produzione di Morbius continua mentre qualcuno dietro le quinte ha rilasciato uno sguardo approfondito al compositore Jon Ekstrand al lavoro nella composizione della colonna sonora del film.

Le clip e le riprese sono state condivise su Instagram di Ekstrand e una clip include anche alcune anticipazioni del film in riproduzione mentre l’orchestra registra le loro parti. Nella prima parte della clip, sembra che un’introduzione o un titolo sia sullo schermo mentre viene riprodotto un pezzo incredibilmente inquietante.

Almeno altre due canzoni possono essere ascoltate in tutta la sceneggiatura, apparentemente ambientate in parti diverse del film. Come evidente nel video, lo studio è pieno di musicisti a distanza e quelli che non suonano uno strumento indossano la mascherina, segni di una nuova norma hollywoodiana in un mondo post-COVID.

Prima della pandemia, Morbius doveva essere rilasciato a luglio. Come praticamente tutte le altre principali versioni da marzo in poi, da allora è stato posticipato al prossimo anno. Mentre la pandemia continua e una parte significativa dei cinema rimane chiusa, alcuni esperti ora potrebbero persino dire che marzo è ancora un po’ troppo presto per l’uscita.

Il produttore di lunga data di Spider-Man Avi Arad in precedenza aveva affermato che il team di Sony era così attratto da attori come Jared Leto e Tom Hardy di Venom perché i due prendono a cuore i personaggi e li rendono propri.

Questa è la cosa grandiosa per noi ora, che un attore come Jared Leto e un attore come Tom Hardy volessero avere il proprio personaggio. Entrambi amano il loro personaggio ma è molto difficile convincerli a fare un film. Questo è quello che il regista voleva fare. Ha detto in una precedente intervista.

Uno dei personaggi più avvincenti e conflittuali della Marvel arriva sul grande schermo mentre il premio Oscar Jared Leto si trasforma nell’enigmatico antieroe Michael Morbius. Pericolosamente malato di una rara malattia del sangue e determinato a salvare altri che subiscono la sua stessa sorte, il dottor Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che a prima vista sembra essere un successo radicale si rivela presto un rimedio potenzialmente peggiore della malattia. Morbius è in procinto di uscire il 19 marzo 2021 ma non siamo sicuri che sia la data definitiva.