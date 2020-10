The Mandalorian: un film sulla serie sarebbe possibile?

In attesa della seconda stagione di The Mandalorian, c’è già chi riflette sulla possibilità che la serie riceva anche un film.

Il 30 Ottobre debutterà la seconda stagione di The Mandalorian, la serie di Jon Favreau ambientata nell’universo di Star Wars che è stata un importante successo per Disney+. Proprio in virtù del suo successo c’è chi si chiede se quest’ultima possa anche diventare un film, ed è una possibilità che il regista non esclude affatto.

Il confine è sottile adesso, ci sono cose che avresti visto solo al cinema, che invece arrivano in streaming, e credo possa succedere anche l’inverso.

Favreau ha detto che non c’è nessuna fretta al momento di trasformare la serie in un film, ma di essere assolutamente aperti a tale possibilità:

La tecnologia ci offre sempre nuove opportunità di raccontare storie in un modo diverso, ed è un momento molto bello per poterlo fare, e sono molto grato di poter lavorare via remoto, per via della natura della tecnologia con cui abbiamo a che fare. Per cui continiamo ad andare avanti, anche se sono tempi difficili per tutti.

Anche Pedro Pascal, l’attore protagonista della serie, pur ammettendo che non ci sono state discussioni in merito, sarebbe entusiasta di portare la serie sul grande schermo:

Credo che sia un lavoro talmente bello che mi piacerebbe molto se diventasse un’esperienza da grande schermo. Però sembra funzionare così bene che allo stesso tempo non sono sicuro di voler rischiare di rovinarla con un cambiamento del genere. Con questo però non voglio dire che non sia una sfida che possiamo vincere, non è che le persone con cui lavoriamo non abbiano esperienza, anzi. Se qualcuno può farcela, sono loro.

E voi che ne pensate? Vi farebbe piacere un film di The Mandalorian?