She-Hulk: Tatiana Maslany nega di essere la protagonista della serie

Tatiana Maslany ha negato di essere la protagonista di She-Hulk. L’attrice ha parlato con il The Sudbury Star affermando di non essere lei la prescelta.

I fan Marvel erano contenti della scelta di Tatiana Maslany, che, secondo quanto era trapelato online qualche settimana fa, sarebbe dovuta essere la protagonista di She-Hulk. Ma così non andranno le cose, forse, perché la Maslany ha negato di essere stata ingaggiata per la parte.

Ecco cosa ha rivelato l’attrice a The Sudbury Star:

Non è una cosa vera, si tratta di un’uscita della stampa che è andata fuori controllo. Non è proprio così. Sono stata contattata in passato per situazioni del genere, ma, sfortunatamente, questa cosa non è vera. Non so come funziona in questi casi.