Helstrom della Marvel è ora in streaming sulla piattaforma Hulu

Helstrom della Marvel è ora in streaming su Hulu e i fan sono ansiosi di vedere cosa ha preparato la Marvel Television per la stagione di Halloween.

La maggior parte del fandom dell’MCU non sa cosa pensare della prima produzione veramente spaventosa dell’azienda. Tutto su Helstrom sembra prendere le distanze da tutto ciò che è accaduto prima.

Ma non è esattamente una cosa negativa in quanto c’è spazio per esplorare più storie all’interno delle mura dell’impero dei media Marvel. In effetti, molti fan sperano che un buon inizio per Helstrom sia di buon auspicio per le altre proprietà della Marvel Television in quanto si riferiscono al ripristino di quei personaggi.

Ci piace evidenziare quanto sia diverso Helstrom da tutto ciò che l’ha preceduto su Marvel Television o l’MCU vero e proprio. Quella che una volta avrebbe dovuto lanciare la propria sottosezione dell’Universo Cinematografico Marvel.

Helstrom raggiungerà Hulu nel giro di pochi giorni come una serie completamente indipendente, che presenta una coppia dei personaggi più macabri della Marvel.

È l’ultima offerta live-action di Jeph Loeb e Marvel Television e, come tale, è pronta a cadere nelle stesse insidie ​​che hanno altre offerte televisive: esposizione noiosa, budget ridotti e simili. Anche Così, Helstrom è senza dubbio la cosa più singolare che la Marvel Television abbia presentato fino ad oggi per gli amanti del genere.

Dal primo fotogramma della serie, il tono per la narrazione è impostato. La pioggia si riversa su un manicomio nel Pacifico nord-occidentale mentre infuria un temporale, la fotografia e la scenografia ricordano molto qualcosa di strappato direttamente da L’esorcista. È qui che vediamo una dottoressa Louise Hastings, interpretata dalla deliziosa June Carryl. Qui, gestisce il manicomio in cui è detenuta Victoria Helstrom (Elizabeth Marvel) e funge da madre surrogata dei fratelli Helstrom.

Helstrom è pronto per una prima stagione di 10 episodi su Hulu. Austen è affiancata da Sydney Lemmon nei panni della sorella di Helstrom Ana, mentre Elizabeth Marvel interpreta la loro madre, Victoria. Inoltre, il trailer mostra Robert Wisdom nei panni del misterioso Custode; Ariana Guerra nel ruolo di Gabriella Rosetti; June Carryl nel ruolo della dottoressa Louise Hastings; e Alain Uy nel ruolo di Chris Yen.

La serie è stata creata per la TV e prodotta da Paul Zbyszewski insieme a Karim Zreik e Jeph Loeb. Ti sintonizzerai su Helstrom questo fine settimana?