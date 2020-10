Diabolik, ecco il teaser trailer del nuovo film dei Manetti bros.

Diabolik ecco il teaser trailer in anteprima del nuovo film con Luca Marinelli.

Il teaser trailer di Diabolik, l’adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, e diretto dai Manetti bros. Le prime immagini ci portano negli anni ’60 per scoprire il covo del ladro più inafferrabile di sempre e il volto dei protagonisti del nuovo film dei Manetti bros.

Scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., Che hanno firmato anche il soggetto insieme a Mario Gomboli. Protagonisti Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea. Nel cast anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Claudia Gerini, Roberto Citran.

Nel cast, come è noto, Miriam Leone vestirà il ruolo di Eva Kant e Valerio Mastandrea quello dell’ispettore Ginko. Luca Marinelli, che all’ultima Mostra di Venezia è stato premiato con la Coppa Volpi per l’interpretazione in Martin Eden, appare, nel poster in un primo piano coperto dal costume nero di Diabolik, che permette di vederne soltanto gli occhi, e la lama di un pugnale. Le riprese del film sono state effettuate in Emilia Romagna, in Friuli Venezia Giulia e in Valle d’Aosta.

Il risultato dovrà essere, nelle intenzioni di Marco Manetti, oscuramente romantico e soprattutto molto italiano. Distribuito da 01 Distribution, Diabolik arriverà nelle nostre sale a Dicembre. Sarà inevitabile il confronto con l’adattamento pop diretto da Mario Bava nel 1968, con John Phillip Law protagonista, Marisa Mell e Michel Piccoli nei panni di Eva Kant e Ginko e le musiche di Ennio Morricone.

Una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros., In associazione con Astorina, con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste.

Il film uscirà nelle sale italiane il 31 dicembre 2020 distribuito da 01 Distribution.