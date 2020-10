Demon Slayer: Infinity Train, arriverà anche in Italia!

Demon Slayer: Infinity Train, debutterà in Giappone oggi ed è confermato il suo arrivo anche in Italia.

Demon Slayer: Infinity Train è un sequel dell’anime televisivo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, presentato in anteprima nell’aprile 2019. TOHO e Aniplex gestiscono la distribuzione del film in Giappone. Funimation Films sta collaborando con Aniplex of America per distribuirlo nelle sale del Nord America nel 2021.

Dynit ha annunciato tramite un post sulla sua pagina facebook ufficiale, l’acquisizione dei diritti di Demon Slayer Mugen Train – The Movie ovvero il film, in uscita oggi nei cinema giapponesi, che prosegue la narrazione della pluripremiata serie anime Demon Slayer .

Dynit non ha ancora fornito dettagli né sulla data di uscita italiana né sull’eventuale modalità di uscita. Il film potrebbe andare a far parte di una seconda tornata di titoli proposti nella rassegna Anime al Cinema, misure igienico-sanitarie dettate dall’emergenza causata dall’epidemia di Coronavirus permettendo.

La catena di teatri TOHO CINEMAS ha annunciato la scorsa settimana che eliminerà i limiti di posti a sedere in tutti i suoi teatri dal 16 al 18 ottobre. Le restrizioni sui posti a sedere nei teatri giapponesi sono state implementate per la prima volta a maggio per facilitare l’allontanamento sociale a causa delle preoccupazioni del COVID-19.

A settembre, il governo giapponese ha approvato misure per allentare le restrizioni sui posti a sedere nei palcoscenici e nei cinema. I teatri possono ospitare proiezioni che vendono posti a pieno regime dal 19 settembre, anche se mangiare è consentito solo alle proiezioni in cui il pubblico è limitato al 50%.

Anche i singoli teatri in tutto il Giappone hanno annunciato misure simili per il fine settimana, comprese le filiali per il Korona Cinema World, i cinema T-Joy e i gruppi Humax.

Il manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotouge ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel febbraio 2016 ed è terminato il 18 maggio. Shueisha ha spedito il 21 ° volume del manga compilato il 3 luglio. Con questo nuovo volume, il franchise ha più di 80 milioni copie in circolazione.