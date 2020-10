Creations for Charity LEGO: online la campagna 2020 di raccolta fondi

L’annuale raccolta fondi promossa dal sito Creations for Charity, vendendo opere LEGO per raccogliere fondi per i bambini meno fortunati, si è riaperta questa mattina con alcune opere molto interessanti.

Per il dodicesimo anno consecutivo il sito Creations for Charity, ha dato il via alla raccolta fondi vendendo in prima battuta opere LEGO (o anche solo istruzioni) offerte da vari artisti che le hanno donate al sito ed il cui ricavato andrà a favore dei bambini meno fortunati.

Il fondatore del sito, Nannan Zhang annuncia l’avvio della campagna 2020 con un post sul blog del rinnovato sito.

La raccolta fondi resterà aperta fino alla fine di novembre e vede alcune opere molto interessanti tra cui:

le istruzioni di Johnny Five , opera vista durante la First Review 2016 di LEGO Ideas ad opera di by Matt De Lanoy – 5 dollari

The Last Word e NES Zapper (perfetta in accoppiata con la Nintento NES LEGO) di Nick Brick Jensen – 425 dollari cadauna

The Batman di Tim Lydy – 400 dollari

