Iniziano le riprese della terza stagione di Titans, svelato il primo sguardo

La produzione della terza stagione di Titans, la serie DC Universe destinata a HBO Max, è iniziata e grazie ad alcune foto dietro le quinte del primo giorno delle riprese abbiamo anche il nostro primo sguardo.

Su Instagram, il direttore della fotografia Boris Mojsovski ha condiviso due foto che, pur non rivelando alcun grande segreto o informazione sulla nuova stagione della serie Titans, rivela che i lavori sono in corso, qualcosa che sembra quasi un po’ irreale visto quanto drammaticamente sia cambiato il panorama dell’intrattenimento a causa del COVID-19.

Lo stesso Mojsovski sembrava riconoscere questo fatto nella sua didascalia: Titans Season 3 Day 1. Sì. Per davvero. Entrambe le foto che Mojsovski ha condiviso hanno un tono un po’ più scuro in termini di illuminazione che non è solo l’estetica visiva dello spettacolo, ma è in linea con come sono finite le cose nella seconda stagione.

Ci sono state due morti importanti – Deathstroke, che ha provocato un’imbarazzante situazione di condivisione del corpo per suo figlio Jericho e la figlia Rose Wilson, e uno dei Titani, Donna Troy / Wonder Girl – ma ha anche visto i restanti Titani riunirsi come una squadra.

Mentre le cose si sono concluse in un modo piuttosto cupo, lo showrunner della serie Greg Walker ha detto ai fan al DC FanDome a settembre che la terza stagione della serie sarà più ottimista.

Questo è il modo in cui questa stagione sarà diversa, penso in molti modi. Alla fine si conclude con loro che escogitano un modo per essere uniti come squadra. Finisce ottimisticamente, soprattutto per come possono essere i Titani, pronti a picchiarsi per i loro peccati passati. Abbiamo un personaggio di nome Dove che sta per indicare direzione in cui andremo. Ci vorrà molto tempo perché seguano il suo consiglio. Alla fine troveranno un modo per smettere di fare le cose nel modo in cui le hanno sempre fatte e trovare un nuovo modo per farle collettivamente. Ha spiegato Walker.

Titans è interpretato da Brenton Thwaites (Dick Grayson / Robin), Teagan Croft (Rachel Roth / Raven), Anna Diop (Koriand’r / Starfire), Ryan Potter (Gar Logan / Beast Boy), Minka Kelly (Dawn Granger / Dove), Alan Ritchson (Hank Hall / Hawk), Conor Leslie (Donna Troy), Curran Walters (Jason Todd / Robin), Joshua Orpin (Conner Kent / Superboy), Iain Glen (Bruce Wayne), Chelsea Zhang (Ravager), Esai Morales (Deathstroke ) e Chella Man (Jericho).

La stagione 3 di Titans non ha ancora una data di uscita. Le stagioni 1 e 2 della serie arriveranno su HBO Max il 1 ° novembre.