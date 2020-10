Wonder Woman 1984: ecco la descrizione della scena d’apertura

Ecco la descrizione della scena d’apertura di Wonder Woman 1984. Gal Gadot l’ha definita una delle sue preferite del film.

I fan appassionati di cinecomic stanno attendendo l’uscita di Wonder Woman 1984 che, dopo un paio di rinvii, ora sembra che uscirà negli Stati Uniti a Natale ed in Italia a gennaio. Da poco è arrivata la descrizione della scena iniziale del film.

Nella scena d’apertura la versione più giovane della principessa Diana, interpretata da Lilly Aspell, si ritrova coinvolta all’intero di una sorta di competizione olimpica con altre amazzoni. La scena, ovviamente, è ambientata a Themyscira, l’isola in cui è nata Wonder Woman. Si tratta di una scena tecnicamente di grande effetto, e che a livello narrativo mostrerà una Diana più determinata che mai.

Per certi versi si tratta di una sequenza che ricorda una parte della graphic novel Wonder Woman: L’Amazzone, fumetto che mostra la principessa Diana nelle fasi iniziali della sua formazione come guerriera e come donna.

Gal Gadot ha dichiarato che questa parte del film è una delle sue preferite, e che la porta a “piangere per l’entusiasmo. Sono una madre di due bambine- ha detto l’attrice- e momenti come questi cercano di mostrarti tutto ciò che potresti essere”.