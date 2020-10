The Walking Dead – Lo Straniero di Brian K. Vaughan esce il 19 novembre

The Walking Dead – Lo Straniero è il fumetto scritto da Brian K. Vaughan, che arriverà in Italia per Saldapress il 19 novembre.

Dopo aver creato la popolare serie a fumetti intitolata SAGA, Brian K. Vaughan, entra a far parte del mondo di The Walking Dead, con una storia particolare, intitolata Lo Straniero.

Ecco la copertina.

Si tratta ovviamente di una storia eccezionale sotto molti punti di vista, che saldaPress pubblica il 19 novembre. Per la prima volta qualcuno diverso da Robert Kirkman firma una storia della saga zombie più popolare del pianeta e qualcuno diverso da Tony Moore o Charlie Adlard la disegna.

Come se non bastasse, la storia è ambientata in Europa, a Barcellona, quindi lontano dalla location tradizionale della serie ma, nonostante ciò, perfettamente inserita in continuity.

Questa è la sinossi:

The Walking Dead – Lo Straniero è il racconto in presa diretta dello scoppio dell’apocalisse zombie in Spagna, proprio mentre negli USA Rick Grimes si risveglia dal coma e va alla ricerca della propria famiglia. Il protagonista è un cittadino americano, lontano da casa e dalla famiglia, impegnato a sopravvivere in un mondo impazzito nel quale lui è lo straniero. Ed è un cittadino americano molto particolare, che ha un legame molto stretto con la serie principale.

Nell’anno in cui si è concluso The Walking Dead in Italia, anche nell’edizione mensile, e dopo 15 ininterrotti di pubblicazioni, saldaPress offre ai fan della serie l’occasione di scoprire un altro dettaglio del mondo creato da Robert Kirkman e di collezionarlo in un pregevole volume cartonato.

The Walking Dead – Lo Straniero sarà disponibile in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com