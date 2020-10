The Flash: Jay Courtney vorrebbe partecipare con il suo Captain Boomerang

Jay Courtney con il suo Captain Boomerang vuole tornare in The Flash, per scontrarsi con il supereroe di Ezra Miller.

The Flash è un film che avrà molti importanti personaggi protagonisti, ed anche Jay Courtney con il suo Captain Boomerang, vorrebbe farne parte. L’attore ha parlato a ScreenRant, dichiarando che vorrebbe di nuovo scontrarsi con il Flash di Ezra Miller dopo Suicide Squad.

Ecco le parole dell’attore:

Mi auguro di poterci essere. La decisione spetta a persone che stanno più in alto di me, ma credo che i fan sarebbero entusiasti all’idea di vedere anche Captain Boomerang in The Flash. Chissà come andranno le cose. Se dipendesse da me questa cosa già la starei facendo.

Insomma, l’entusiasmo a Jay Courtney non manca, e sicuramente diversi appassionati vorrebbero rivedere uno scontro tra il suo Captain Boomerang ed il velocista scarlatto interpretato da Ezra Miller.

The Flash si preannuncia essere un film davvero ricco di personaggi: considerando che ci saranno i Batman di Michael Keaton e Ben Affleck, da poco si è diffusa la notizia anche della probabile presenza della Wonder Woman di Gal Gadot, ed anche di Cyborg, con l’interprete Ray Fisher impegnato in alcune scene.