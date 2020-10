Black Adam: Sarah Shahi entra nel cast del cinecomic DC

In Black Adam ci sarà anche l’attrice Sarah Shahi, che interpreterà una combattente per la resistenza. Il film avrà Dwayne Johnson protagonista.

Il cast di Black Adam si arricchisce con un nuovo ingresso: l’attrice Sarah Shahi farà parte del lungometraggio DC Comics. La Shahi interpreterà nel film una insegnante universitaria che che si convertirà a combattente per la resistenza in Kahndaq.

Nel film ci saranno già Aldis Hodge che vestirà i panni del supereroe Hawkman, mentre Noah Centineo sarà Atom Smasher.

Jaume Collet-Serra,che ha già diretto Dwayne Johnson ed Emily Blunt nel film Disney Jungle Cruise, sarà il regista del progetto. Johnson, Dany Garcia and Hiram Garcia della Seven Bucks Productions produrranno il film assieme a Beau Flynn della FlynnPictureCo. Scott Sheldon sarà il produttore esecutivo.

In Black Adam debutteranno diversi membri della Justice Society of America come Hawkman, Cyclone, Hawkgirl, e Dr. Fate. Insomma, i motivi per attendere l’uscita del lungometraggio sono tanti, su tutti la possibilità di vedere Dwayne Johnson nei panni di un supereroe DC Comics.

Il film arriva dopo il successo di Shazam! che ha ottenuto 360 milioni di dollari in tutto il mondo, portando un personaggio fresco, capace di dividersi tra avventura e umorismo, quali è lo Shazam interpretato da Zachary Levi.