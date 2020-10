iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max: specifiche e prezzo italiano

Ufficiali i nuovi iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, le feature principali del modello base ci sono tutte, ma i due nuovi top-di-gamma puntano tutto sul comparto fotografico per offrire un prodotto premium ancora più completo.

Direttamente dal palco dell’evento “Hi, Speed”, Apple ha rinnovato anche la sua offerta top-di-gamma presentando i nuovi iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. I due device offrono le feature base dell’iPhone 12 (dal chip A14, al nuovo Ceramic Shield passando ovviamente per il 5G) garantendo allo stesso tempo un comportato fotografico più avanzato.

Contrariamente ad alcune speculazioni emerse nelle scorse settimane, i due device presentano le medesime feature distanziandosi tra di loro esclusivamente per la dimensione dello schermo: 6,1 pollici per l’iPhone 12 Pro e 6,7 pollici per l’iPhone 12 Pro Max. Entrambi, proprio come l’iPhone 12 base, montano il nuovo schermo Super Retina XDR.

A differenza di quanto visto sull’iPhone base, il modulo fotografico in questo caso diventa un tripla-camera, oltre ai due sensori Wide e Ultra Wide da 12MP troviamo anche un teleobiettivo, sempre da 12MP, con apertura da 2,0/f e zoom ottico 4X. Il sensore principale è dotato di pixel da 1,7 micron oltre che della tecnologia SensorShift: la stabilizzazione è installata direttamente sul sensore, e non più sulle lenti.

Gli iPhone 12 Pro e Pro Max sono gli unici ad offrire la possibilità di registrare video a 4K e 60fps. È inoltre possibile scattare fotografie direttamente nel formato RAW grazie alla nuova feature AppleRAW.

L’iPhone 12 Pro è il primo smartphone ad offrire la possibilità di registrare video in Dolby Vision HDR.

L’iPhone 12 Pro dispone dei sensori LiDAR, che già avevamo visto sui nuovi iPad Pro. Oltre alle nuove possibilità in termini di sfruttamento della realtà aumentata, i nuovi sensori vanno ad incrementare la capacità di messa a fuoco del device — ad esempio, spiega Apple, in condizioni di scarsa luce.

I due iPhone top di gamma saranno venduti nelle colorazioni Oro, Grafite, Nero e Blu, con quest’ultimo che sostituisce il verde scuro visto nell’iPhone 11. Il prezzo dell’iPhone 12 Pro parte da 1.189€, mentre il prezzo dell’iPhone 12 Pro Max parte da 1.289€.

Nonostante il prezzo, proprio come per l’iPhone 12 e l’iPhone 12 Mini, la scatola non include né le cuffie né il caricabatterie. Oltre allo smartphone è incluso esclusivamente il cavetto da USB-C a Lightning.