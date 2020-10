Uccelli: scovato esemplare metà maschio e metà femmina

Alcuni scienziati della Pennsylvania avrebbero scovato un rarissimo esemplare di uccello che presenterebbe una condizione a metà tra l’esemplare maschio e femmina.

Si tratterebbe nella fattispecie del beccogrosso petto rosa (Pheucticus ludovicianus), trovato nella Powdermill Nature Reserve, che mostrerebbe entrambi i caratteri sessuali secondari. Al momento non possiamo esserne ancora certi se non tramite analisi del sangue o autopsia, ma il team di ricerca capitanato da Annie Lindsay avrebbe concluso che si tratterebbe di un anomalia genetica conosciuta come ginandromorfismo, condizione che si può verificare in alcune specie di uccelli e insetti, perfino nei crostacei.

Nel caso del ginandromorfismo, in particolare, si avrebbe una condizione in cui due spermatozoi riescono a fertilizzare una cellula uovo che presenta due nuclei al posto di uno. Ciò porterebbe ad avere caratteristiche fenotipiche maschili da un lato del corpo, e caratteristiche fenotipiche femminili nella parte controlaterale. In questo caso, il piumaggio del beccogrosso sarebbe rosa e nero per il lato maschile, marrone e giallo per la controparte femminile.

Ovviamente stiamo parlando di un evento molto raro: un altro caso simile, osservato da parte della stessa Lindsay, risalirebbe a circa 15 anni fa, nel 2005, con un altro esemplare di beccogrosso contraddistinto dal piumaggio rosa e giallo.