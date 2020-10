The Expanse: ecco il trailer della quinta stagione

Amazon ha diffuso il trailer della quinta stagione di Expanse, che arriverà il 16 Dicembre sul catalogo della piattaforma streaming con una novità.

La quinta stagione di The Expanse si avvicina, e Amazon ne approfitta per stuzzicare l’attenzione dei propri fan con un primo trailer. I nuovi episodi saranno sul catalogo della piattaforma streaming a partire dal 16 Dicembre, ma con una formula diversa: come avvenuto per la seconda stagione di The Boys infatti, i primi tre episodi saranno rilasciati simultaneamente, per poi svoltare verso un’uscita settimanale del resto delle puntate.

Il trailer è stato mostrato durante il New York Comic Con in versione virtuale che stiamo vedendo in questi giorni. The Expanse è una serie action sci-fi le cui prime tre stagioni sono andate in onda su Syfy, prima di essere “salvato” da Amazon, che ha ospitato la quarta, e tra poco la quinta stagione, su Prime Video.

Nella nuova stagione seguiremo l’equipaggio della Rocinante che tenterà di far fronte a nuove sfide che avranno diverse ripercussioni sul Sistema Solare che è nel caos più totale, dopo che gli umani rimasti sono andati in cerca di case e fortuna sui pianeti più simili alla Terra.

Stando allo showrunner Naren Shankar, la quinta stagione di The Expanse sarà la più epica e personale vista finora. Aspettiamo il 16 Dicembre per scoprirlo. Voi cosa vi aspettate dai nuovi episodi?