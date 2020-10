The Boys: la terza stagione è già in produzione

Neanche si fa in tempo a chiudere la seconda stagione di The Boys, che gli sceneggiatori sono già al lavoro sulla terza.

Con la chiusura della seconda stagione su Amazon Prime Video, i fan di The Boys stanno già fantasticando su cosa potrà succedere nella già annunciata terza stagione, per la quale potrebbe essere necessaria un’attesa minore del previsto: gli sceneggiatori sono infatti già al lavoro sulla scrittura dei nuovi episodi, come confermato dallo stesso Eric Kripke durante il panel dedicato nella versione virtuale del New York Comic Con.

La produzione entrerà nel vivo all’inizio del 2021 se le condizioni lo permetteranno, mentre adesso è il momento di scrivere:

La stiamo scrivendo, siamo chiusi in stanza a preparare la terza stagione, per cui vi aggiorneremo il prima possibile, Covid permettendo.

The Boys ha avuto un successo enorme su Amazon Prime Video per quanto riguarda la prima stagione, mentre la seconda è stata segnata dalle critiche per via del nuovo sistema di distribuzione, che ha visto i primi tre episodi diffusi simultaneamente, e il resto delle puntate rilasciate settimanalmente sul catalogo della piattaforma.

La qualità dello show è però rimasta molto alta, tanto che ne è stato annunciato anche uno spin-off. Insomma, tra il finale di stagione, la nuova serie in lavorazione e lo spin-off, per i fan di The Boys sta per cominciare davvero un gran periodo.