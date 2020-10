Ready Player Two: ecco la sinossi del secondo romanzo

Ecco la sinossi di Ready Player Two, il romanzo sequel di Ready Player One, scritto sempre da Ernest Cline.

Durante il New York Comic-Con è stata annunciata la sinossi di Ready Player Two, il secondo capitolo della storia che segue Ready Player One di Ernest Cline. Negli Stati Uniti il romanzo uscirà il 24 novembre.

Ecco la sinossi:

Giorni dopo la vittoria in OASIS Wade Watts fa una scoperta che cambierà tutto. Nascosto nel baule di James Halliday si trova un aggiornamento tecnologico capace di cambiare il mondo e OASIS, rendendolo ancora più fantastico. Con esso nasce una nuova quest, con un ultimo easter egg di Halliday. Tutto ciò porterà anche alla comparsa di un nuovo cattivo, disposto ad uccidere milioni di persone per ottenere ciò che vuole. La vita di Wade ed il futuro di OASIS sono appesi ad un filo, ed anche il destino del Mondo sembra essere in bilico.

Non sono stati ancora comunicati dettagli su una pubblicazione del romanzo in Italia. Il libro è divenuto popolare fin dalla sua pubblicazione avvenuta nel 2011, ma il film di Steven Spielberg del 2018 lo ha reso un best-seller in tutto il mondo.