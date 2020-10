Masters of the Universe: ecco il ritorno del set con il castello di Greyskull

Ecco le immagini del set dedicato al castello di Greyskull in Masters of the Universe, che la Mattel ha prodotto per i 38 anni di He-Man.

Durante il New York Comic-Con 2020 Mattel ha voluto fare contenti tutti gli appassionati di Masters of the Universe, rivelando il ritorno del set del Castello di Greyskull, a 38 anni dalla nascita di He-Man.

Ecco le immagini.

Il pre-ordine del set si può fare sul sito Walmart.com al prezzo di 74 dollari. Il castello di Greyskull è accompagnato da una special figure dedicata al personaggio di Sorceress.

Qualche tempo fa è stato annunciato che verrà sviluppata una serie animata dedicata a Master of the Universe. A produrla sarà la piattaforma streaming Netflix. La serie è stata realizzata da Kevin Smith e avrà come doppiatore di Skeletor il grande Mark Hamill. Tra gli altri doppiatori di spicco si notano Sara Michelle Gellar, Kevin Conroy, e la stessa figlia di Kevin Smith, ovvero Harley Quinn Smith.

Dai giocattoli di Master of the Universe venne tratta una serie a fumetti ed un popolare cartone animato, e nel 1987 uscì un lungometraggi intitolato I Dominatori dell’Universo, che ha avuto Dolph Lundgren nei panni di He-Man.