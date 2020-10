L’Ombra dello Scorpione: ecco il primo trailer della serie TV

Ecco il trailer dedicato a L’Ombra dello Scorpione, la serie TV tratta dal romanzo di Stephen King che verrà distribuita su CBS All Access.

Da poco CBS ha rivelato il primo trailer dell’attesissima serie TV dedicata a L’ombra dello Scorpione, il popolare romanzo di Stephen King dedicato al virus killer. Il filmato è stato rivelato durante il New York Comic-Con 2020.

Ecco il trailer.

Durante la manifestazione si è svolto un panel con presenti Whoopi Goldberg, James Marsden, Greg Kinnear, Odessa Young, Jovan Adepo, Amber Heard, e Owen Teague, assieme ai produttori esecutivi Benjamin Cavell e Taylor Elmore.

I nove episodi che comporranno la serie faranno il loro esordio il 17 dicembre su CBS All Access.

Nella serie ci saranno James Marsden nei panni di Stu Redman e Amber Heard in quelli di Nadine Cross, Jovan Adepo come Larry Underwood, Heather Graham nei panni di Rita Blakemoor, Owen Teague interprete di Harold Lauder, e Odessa Young come Frannie Goldsmith.

E poi ancora c’è Whoopi Goldberg come Mother Abagail, e Alexander Skarsgård nei panni di Randall Flagg. La serie sarà adatta dal regista di The New Mutants Josh Boone e si suddividerà in dieci episodi.

Il romanzo di Stephen King racconta di un gruppo di persone capaci di sopravvivere ad un devastante virus che ha decimato la popolazione dell’America Settentrionale e del loro viaggio insieme alla ricerca della salvezza.