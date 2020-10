Jurassic World: Nuove Avventure, il Teaser Trailer della seconda stagione

Netflix annuncia la seconda stagione di Jurassic World: Nuove avventure, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming in tutti i Paesi in cui è il servizio è attivo nel 2021.

Nella seconda stagione i protagonisti continueranno a lottare per sopravvivere su Isla Nublar. La trama parla di un gruppo di sei adolescenti scelti per un’esperienza irripetibile in un nuovo campo d’avventura sul lato opposto di Isla Nublar.

Nel momento in cui i dinosauri iniziano a devastare l’isola, i campeggiatori rimangono bloccati. Incapaci di raggiungere il mondo esterno, dovranno passare da essere estranei ad amici a familiari se intendono sopravvivere.

La seconda stagione della serie è prodotta da Steven Spielberg, Colin Trevorrow, Frank Marshall, Scott Kreamer e Aaron Hammersley.

Una serie di animazione per ragazzi in cui le vicende si svolgono in contemporanea con quelle di Jurassic World, catapultandoci così in un’avventura parallela che va ad arricchire il panorama narrativo della trilogia sequel.

La prima serie come naturalmente anche la seconda di Jurassic World: Nuove Avventure propone un cast bilanciato ed eterogeneo, composto da ragazzi di diversa estrazione sociale, etnia e carattere.

Ogni personaggio ha una personalità ben delineata, dei punti di forza e delle debolezze. Questa serie di animazione si rivolge sì anche ai fan di lunga data del franchise, per i quali c’è un’attenzione al dettaglio quasi maniacale, ma si configura soprattutto come un punto di accesso per un pubblico più giovane.

Le nuove generazioni infatti non avranno ancora avuto modo di vedere i film originali e potranno così avvicinarsi per la prima volta al franchise e apprezzare in futuro i vari riferimenti disseminati nel corso degli episodi.