Wonder Woman 1984 – Patty Jenkins: “Il film uscirà nei cinema o sarà la fine delle sale”

Secondo Patty Jenkins Wonder Woman 1984 potrà uscire solo al cinema e non in streaming. Ecco perché.

Per Patty Jenkins Wonder Woman 1984 deve uscire al cinema, altrimenti il rischio è la morte delle sale cinematografiche, con possibilità di raggiungere un punto di non ritorno.

Ecco le parole della regista a Reuters:

Se non porteremo questo film in sala raggiungeremo un punto irreversibile. Potremmo perdere l’esperienza in sala per sempre. Sono il tipo di cose accadute all’industria musicale, e che porterebbero a qualcosa che non crea profitti. Non credo che qualcuno di noi voglia vivere in un mondo in cui l’unico modo per vedere un film sia a casa, e non in un luogo di ritrovo diverso.

Insomma, la strada è segnata, nonostante i tanti rinvii l’obiettivo per Wonder Woman 1984 non sarà mai l’uscita in streaming. Il lungometraggio è attualmente programmato per la distribuzione in sala negli Stati Uniti il 25 dicembre 2020, mentre in Italia dovrebbe arrivare a gennaio.

Il nuovo film farà fare un rapido salto negli anni Ottanta nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah.