The Flash: nel film ci sarà anche la Wonder Woman di Gal Gadot (rumor)

Gal Gadot è in trattative per entrare a far parte del cast di The Flash nei panni di Wonder Woman, per il film con Ezra Miller diretto da Andy Muschetti.

The Flash si preannuncia essere un film davvero ricco di personaggi: considerando che ci saranno i Batman di Michael Keaton e Ben Affleck, da poco si è diffusa la notizia anche della probabile presenza della Wonder Woman di Gal Gadot.

L’attrice sarebbe in trattative per entrare nel cast del lungometraggio della Warner Bros. Secondo quanto ha riferito Illuminerdi si tratterebbe però di una piccola parte. L’attrice non sarebbe perciò tra i protagonisti del film.

Del resto si era supposto di una possibile presenza di Wonder Woman, ed eventualmente anche di Aquaman, considerando che entrambi sono due personaggi principali di Flashpoint, la storia a fumetti che ha ispirato il film.

In The Flash dovrebbe comparire anche Cyborg, considerando che l’attore interprete del personaggio, Ray Fisher, sarebbe in trattative per comparire. Precedentemente il suo ruolo doveva essere più rilevante, ma, dopo i tanti passaggi di mano del progetto, e dopo le controversie tra l’attore e la Warner, sembra che Fisher dovrebbe apparire solo in tre scene.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche il 4 novembre 2022.