Pikmin 3 Deluxe: demo disponibile insieme ad un nuovo video di gameplay

Nintendo ha rilasciato un nuovo video di gamplay di Pikmin 3 Deluxe, lanciando in contemporanea anche una demo del gioco sull’eShop.

Durante l’ultimo Threehouse, Nintendo ha rilasciato un nuovo video di gameplay di Pikmin 3 Deluxe, lanciando contemporaneamente anche da demo del gioco sull’eShop. Il filmato, che trovate qui sotto, dura ben 40 minuti ed illustra in maniera più approfondita quali saranno le novità di questa versione.

Rispetto alla versione per WiiU, Pikmin 3 Deluxe includerà un nuovo sistema di aggangiamento dei bersagli migliorato, indizi opzionali, modifiche al bilanciamento dei nemici e nuove modalità. Il giocatore potrà decidere stavolta se partire da solo o se giocare con un amico sulla stessa console per affrontare un prologo ed un epilogo tutti nuovi, che avranno come protagonisti gli eroi di Pikmin e Pikmin 2, Olimar e Louie!

Controlla una capace truppa di minuscole creature ed esplora un pianeta ostile sfruttando sapientemente un mix di azione e strategia. Vai a caccia di preziose risorse, risolvi rompicapi e affronta potenti creature usando le abilità uniche dei vari tipi di Pikmin mentre ti fai strada tra i variegati scenari del gioco. Ad aspettarti troverai un mondo ricco di sorprese!

Se vuoi prenderti una pausa dall’avventura principale, dedicati alle modalità aggiuntive che fanno il loro ritorno. Sfida un altro giocatore in Bingo o completa sfide uniche da solo o in coop nella modalità Missioni, che include tutti i DLC della versione per Wii U!

Vi ricordiamo che Pikmin 3 Deluxe sarà disponibile a partire dal 30 ottobre 2020 in esclusiva per Nintendo Switch.