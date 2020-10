Lucca Changes: gli eventi esclusivi per i clienti del Lucca Store

Ecco tutti gli eventi esclusivi che Amazon ha riservato ai suoi clienti per tutti coloro che vorranno partecipare a eventi del Lucca Changes.

Amazon ha annunciato gli eventi esclusivi di Lucca Changes, riservati ai clienti Amazon. Coloro che a partire dall’8 settembre fino al 1 Novembre 2020 hanno acquistato o acquisteranno, in un’unica soluzione, almeno 50 euro di prodotti dalla selezione disponibile sullo store online di Lucca su Amazon.it (www.amazon.it/luccachanges2020), riceveranno il codice per accedere a uno a scelta degli eventi digitali fruibili attraverso il sito del festival riservati ai clienti Amazon.

La programmazione online è composta sia dalla trasmissione degli eventi che si svolgeranno fisicamente a Lucca, sia dall’offerta di contenuti inediti pensati appositamente per il mondo digitale.

I libri, i collezionabili, i giochi più attesi saranno acquistabili da chiunque e da qualsiasi luogo all’interno del Lucca Store di Amazon.it, rivolto alla grande community di appassionati che da più di mezzo secolo si aggira per le strade della città alla ricerca dell’oggetto imperdibile.

Ecco gli appuntamenti riservati ai clienti Amazon:

24 ottobre, ore 19:00: GLI SGUARDI DIETRO LE VOCI, con Georgia Lepore, Fabrizio Pucci, Cristina Poccardi

25 ottobre, ore 19:00: IL TRAUMA DEL TRAM, con Quei Due Sul Server

26 ottobre ore 19:00: CHI HA UCCISO KENNY, con Pera Toons

27 ottobre ore 19:00: COVER, con ZeroCalcare, Skottie Young, Jorge Corona

28 ottobre ore 19:00: MASTERS OF THE TOYS, con Emiliano Santalucia

Le informazioni sugli eventi saranno disponibili al link www.luccachanges.com/it/eventi-amazon.