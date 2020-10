Jungle Mecha Store, apre a Osaka un negozio dedicato ai Robot di 4 piani

Il negozio di hobby di lunga data Jungle apre un nuovo negozio a Osaka, il Jungle Mecha Store, con una vasta gamma di articoli per hobby relativi ai giocattoli meccanici e incentrato sui robot.

Una vasta collezione di robot e oggetti meccanici, da preziosi oggetti vintage come superleghe, pistole in plastica, trasformatori, modelli di robot in plastica, minicar, ecc. Ai nuovi prodotti.

È un negozio che incarna un mondo fantastico circondato da robot e giocattoli meccanici che tutti sognavano quando eravamo bambini.

Per due giorni, dal giorno di apertura del 3 ottobre, hanno tenuto un evento di lancio di prodotti Gunpla che è stato molto popolare l’ultima volta al Jungle Fantastic Machinery Museum Mecha Store.

Avevano preparato una vasta gamma di parti di guide e prodotti meccanici, nonché prodotti finiti preassemblati! Dalle parti di plastica per armi economiche non assemblate alle parti in plastica per pistole autentiche che sono state verniciate! Per i dettagli, date un’occhiata al loro account Twitter.

All’entrata di questo di questo vero e proprio tempio dei robot troverete a darvi il benvenuto una delle macchine da combattimento umanoide di Evangelion. Il negozio si sviluppa su ben 4 piani per un totale di 1500 m² .

Potete trovare il Jungle Mecha Store sulla via principale di DenDen Town ad Osaka proprio di fronte al Jungle storico di Nippombashi.

L’offerta del negozio è veramente ampia infatti possiede tutto quello che possiate immaginare per quanto riguarda il mondo degli utensili meccanici e affini. Ovviamente non sono presenti solo modellini ma anche accessori con cui lavorare ai vostri Model kit preferiti.

L’offerta per quanto riguarda i modellini da collezione è infinita e copre tutte le fasce di prezzo. Si trovano molti modelli di Gundam, Great Mazinger, Dancouga.