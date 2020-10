DBC 162: Hero Quest news, Gloomhaven vs Jaws of The Lion, Kickstarter Round-up

Cultisti! Tommy Young, la stella dei Giants, per lanciare più forte indossava dolorosi aggeggi di metallo che scavavano profonde ferite nel suo corpo e nella sua giovane mente. Il dolore coagulava in prestazioni sovrumane e lanci invisibili che lo resero una leggenda. Il DBC è come quelle grottesche protesi di ferro e voi, cari ascoltatori, siete proprio dei giovani Tommy. L’oscurità è il lancio invisibile, una vita sana ed equilibrata è il povero battitore che cerca di colpire la pallina, fallendo miseramente. Questa settimana Jaws of the Lion e il top di Kickstarter. Vedete voi. Cin cin.



Questa settimana al Dunwich Buyers Club:

Partenza dai blocchi e composta intro da parte di MaC che ci delizia con l’anteprima di un progetto a lungo atteso: la nuova edizione di uno stracult come Hero Quest . Se seguite questo podcast probabilmente avete già saldato gli occhi alla pagina dove si lanciava il prodotto. Se vi mancasse qualche dettaglio, giovini, il DucaConte è qui per voi. Serviti!

Mega iper scontro diretto tra padre ( Gloomhaven ) e figlio ( Jaws of The Lion ). Un vero e proprio collidere di generazioni, una battaglia per la supremazia tra il "Re dei giochi" e il giovane rampollo pronto a tutto per fargli le scarpe. Banda al centro del ring è l'arbitro, il resto del DBC tiene il cartellino, round dopo round, gli ascoltatori urlano e si dimenano sugli spalti come tarantolati. Al DBC l'ardua sentenza e a voi la sentenza della sentenza. Inception.

È tempo di salire tutti sull'aviogetto della Ale's Airlines per un'allegra gita tra i migliori progetti Kickstarter in uscita da qui a fine anno. Il capitano Rubbo vi esorta ad allacciare le cinture, gettare le sigarette normali e quelle che fanno ridere, limitare la scompostezza che solitamente accompagna gli ascoltatori del DBC e aprire bene bene i finestrini perché anche in questo Round-Up ne vedremo delle belle. Si decolla!

Buon ascolto e come sempre… ci vediamo dall’altra parte!